После замечания Куйвашева цены на морковь снизили только в одном магазине

В других торговых сетях цены на овощи по-прежнему высокие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после многочисленных жалоб от жителей на резко подорожавшие морковь и картофель, пообещал урегулировать вопрос с ценами. Правда обуздать высокую цену на овощи пока удалось только в одном магазине. В своем Instagram он сообщил, что в «Ашане» подешевела морковь.

- После того, как я обратил внимание на высокие цены на морковь в «Ашане», магазин в Екатеринбурге почти в два раза снизил стоимость овоща, - написал Куйвашев.

Он также задался вопросом, что вряд ли торговые сети стали бы продавать себе в убыток, значит, возможно, прошлые цены были завышены.

Добавим, что ажиотаж касательно высоких цен начался еще с прошлого года. Глава региона рассказывал, что в регионе выращивать овощи тяжело. По словам Куйвашева всему виной погодные условия – то засуха, то проливные дожди и холод.

Напомним, ранее корреспондент «Комсомольской правды – Екатеринбург» разговаривал с экспертами касательно подорожания овощей. Они подчеркнули, что это произошло не только из-за погоды, но и из-за коронавирусной эпидемии и из-за того, что подорожали некоторые импортные семена, удобрения и сельскохозяйственная техника. Кроме того, осенью на Урале прогнозируется подорожание и молока.

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