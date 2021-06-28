С 1 июля 2021 года в Свердловской области вырастет плата за вывоз мусора

Квитанции с новыми цифрами придут уральцам в начале августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области вырастут тарифы на вывоз мусора, то есть твердых коммунальных отходов. Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия, утвердив свое решение в соответствующем постановлении. Тарифы поднимутся на услуги всех трех региональных операторов – компании «Рифей» - регоператор Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле, ТБО «Экосервис» - Западная зона с центром в Первоуральске и ЕМУП «Спецавтобаза» - Восточная зона с Екатеринбургом.

Восточная зона – подорожание с 579,82 рубля с НДС до 597,35 рубля за один кубометр мусора. Подорожание составит 17,5 рублей.

То есть для жителей многоквартирных домов (кроме Екатеринбурга) тариф повысится с 98 до 101 рубля, а жители частных домов поднимется с 110,17 рублей до 113,5 рублей.

В Екатеринбурге жители многоквартирных домов будут платить 127,23 рублей вместо нынешних 123,50 рублей.

Северная зона – подорожание с 720,16 рубля с НДС до 743, 84 рубля за один кубометр мусора. Подорожание составит 23,5 рублей.

Вывоз мусора будет обходиться дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители многоквартирных домов будут с 1 июля платить 125,7 рублей вместо 121,7 рублей за одного человека в месяц. Жители частного сектора сейчас платят 136,8 рублей, а будут – 141,3 рублей.

Западная зона – подорожание с 554,52 рубля с НДС до 566,36 рубля за один кубометр мусора. Подорожание составит почти 12 рублей.

Жители МКД будут платить 95,7 рублей вместо нынешних 93,71 рублей. Каждый житель частного сектора раскошелится на 107,6 рублей вместо 105,36 рублей.

Индексация проводится ежегодно в плановом режиме.

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