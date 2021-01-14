В 2021 году в Екатеринбурге ожидается рост цен на все категории жилья. Это, по мнению экспертов, произойдет из-за девальвации рубля, а также роста стоимости стройматериалов и труда рабочих.Специалисты говорят, что средний рост цен на жилье составит 10%, квартиры эконом-класса подорожают на 17%. Застройщики говорят что в 2020 году себестоимость строительства жилья поднялась на 15%.- Одна из главных причин подорожания – двукратное увеличение цен на металлопродукцию. Подорожала также рабочая сила, потому что с 2020 года на рынке стало мало иностранных рабочих, а российские рабочие всегда стоили дороже. Третьей причиной стало обесценивание рубля, - рассказывает Генеральный директора ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.Рост цен полностью нивелирует смысл и выгоду для покупателя от льготной ипотеки, поэтому спрос на все виды недвижимости в 2021 году может снизиться. По словам президента Уральской палаты недвижимости Илоны Соболевой, рост цен на 20% не дает возможности подтолкнуть покупательский спрос при помощи льготной ипотеки.