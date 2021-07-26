22-летний Денис Швалев пошел на обгон и протаранил встречный автомобиль. Фото: личные страницы участников аварии во «ВКонтакте»

19 июля на трассе Пермь-Екатеринбург произошла чудовищная авария, унесшая жизни четырех человек. 22-летний житель Красноуфимска Денис Швалев пошел на обгон и в лобовую протаранил ехавшую навстречу Toyota. Парень был непристегнут, как и его 17-летняя спутница Алиса (имя изменено – прим.ред.). Девушка вылетела через лобовое стекло.

За рулем иномарки была 65-летняя Надежда Власова, она вместе со своим мужем Исмагилем Тимершиным ехала из Екатеринбурга в Башкирию. Женщина погибла сразу, ее супруг через три дня скончался в больнице.

«Комсомолка» выяснила, на что могут претендовать семьи погибших в аварии людей, если виновник ДТП также не выжил. По словам адвоката Антона Мазова, в такой ситуации многое зависит от того, на кого был оформлен автомобиль, спровоцировавший аварийную ситуацию.

- Если будет установлена явная злонамеренность или грубая преступная небрежность в действиях, к коим, кстати, можно отнести и факты его привлечения к административной ответственности за грубое нарушение ПДД за непродолжительный период времени, то уголовное дело будет прекращено по нереабилитирующим основаниям. И это может послужить существенным подспорьем в предъявлении иска к наследникам погибшего виновника ДТП, - объясняет адвокат Антон Мазов.

Машины превратились в металлолом. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Кроме этого компания-страховщик виновника ДТП обязана выплатить по 500 тысяч рублей за смерть каждого лица.

- Не стоить забывать о положении стать 1079 Гражданского кодекса, которой установлена имущественная ответственность за вред, создающий повышенную опасность для окружающих, к коим относится автомобиль, - добавляет адвокат. - На практике, это значит, что если автомобиль, на котором двигался виновник ДТП, зарегистрирован не на него, а, скажем, на одного из его родителей, то требование о возмещении вреда можно предъявить к такому лицу.

По данным свердловского управления ГИБДД, «четырнадцатая» принадлежала самому Денису Швалеву. Он оформил покупку поддержанного ВАЗа ровно за две недели до смерти – 5 июля. Экспертиза должна установить был ли парень трезв, когда садился за руль в компании несовершеннолетней.

Родители Дениса отказались комментировать трагедию.