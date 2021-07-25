«Очень достойный результат»: лучница Ксения Перова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Ксения гордится тем, что теперь среди ее наград есть медаль Олимпиады. Фото: предоставлено Ксенией Перовой

Свердловчанка Ксения Перова завоевала серебро в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. Вместе с ней призерами Олимпиады стали россиянки Светлана Гомбоева и Елена Осипова.

Спортсменки вышли в финал состязаний, где уступили только представительницам Южной Кореи.

Ксения Перова – уроженка закрытого города Лесной. Здесь она связала свою жизнь со стрельбой из лука. Ее наставником в спортшколе «Факел» стал Станислав Попов. Он работал с ней с первых шагов и довел подопечную до серебра Олимпиады.

«КП»-Екатеринбург поговорила с титулованной спортсменкой. Ксения Перова рассказала об эмоциях от второго места, а также рассказала, что сделает, когда вернется на Урал.

- Я очень рада. Второе место – очень достойный результат. Олимпийские игры – самый важный старт в жизни спортсмена. Очень жаль, что уступили сборной Южной Кореи. Нам немного не хватило сил. Так как мы были шестыми по квалификационному раунду, нам пришлось стрелять одну восьмую. Соответственно, мы начали стрелять с утра, а сборная Кореи вступила в спарринги только после обеда, поэтому они были не так вымотаны, - отметила Ксения.

Из-за травмы плеча спортсменка не может позволить себе стрелять из сильного лука. Фото: предоставлено Ксенией Перовой

Также спортсменка рассказала, что бороться пришлось не только с соперницами, но и с погодными условиями.

- Иногда не получалось справляться с ветром, - отметила Ксения Перова.

Впереди лучницу ждут индивидуальные выступления, поэтому уралочке сейчас необходимо восстановить силы.

- Пока мы до сих пор находимся на поле, где стреляли. Девочки сдают на допинг. Поэтому, когда мы вернемся в олимпийскую деревню, сразу ляжем спать. В общем, восстанавливаться будем только сном. Пока только тренировки, отдых не предусмотрен, - уточнила лучница.

Ксения Перова рассказала, что путь к олимпийскому пьедесталу для нее был отнюдь не простым.

- Этот год был активный, много пройдено. Да и пятилетний период, предшествовавший Олимпиаде, давался очень нелегко. У меня была травма плеча, приходилось восстанавливаться. Сейчас, по сравнению с соперниками, у меня очень слабый лук. Стрелять из более сильного, я не могу себе позволить из-за плеча. Но слава Богу, я выдержала все испытания и на груди у меня висит серебряная медаль. Когда приеду на Урал, то обниму и расцелую дочку, мужа и всех-всех родных. Очень хочется домой к семье. Очень соскучилась, - рассказала спортсменка.

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