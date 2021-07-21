Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 июля 2021 года

Екатеринбург вышел на плато третьей волны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 489 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 164 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Асбесте, Богдановиче, ЗАТО Свободный, Красноуфимске, Среднеуральске, Кушве, Серове, Карпинске, Реже, Полевском, Новой Ляле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составило 102 458 человек, из которых 95 349 - полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 448 человек.

По состоянию на 21 июля 2021 года число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, составляет 699 человек, из которых 438 размещены в палатах реанимации, 363 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 18 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии составляет 4 165 человек.

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