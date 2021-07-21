Свердловская область вышла на плато третьей волны по COVID-19

Павел Креков призвал уральцев не расслабляться и соблюдать меры предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область в эти дни вышла на плато по коронавирусу, заболеваемость сейчас находится на высоком уровне. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков, выступая на брифинге.

- Мы находимся на так называемом плато, что совершенно никого не должно успокаивать. То, что мы на нем находимся, видно по количеству ежедневно заболевших граждан, поступающих в амбулаторное, стационарное звено, - рассказал заместитель губернатора, отметив, что в этом отношении ситуация стабилизировалась.

По словам Крекова, сейчас нельзя исключать новых вспышек по заболеваемости. Сейчас в Свердловской области ситуация с COVID-19 более позитивная, чем в начале июля 2021 года, но расслабляться все равно не стоит.

Отметим, что очередной рекорд по заболеваемости на Среднем Урале зафиксирован 17 июля, когда по официальным данным число заболевших за сутки составило 492 человека.

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