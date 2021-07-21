Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июля 2021 8:21

Свердловские власти проработали введение QR-кодов

Кроме этого решается вопрос о допуске в вузы только вакцинированных студентов
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ежедневно от COVID-19 умирает почти два десятка свердловчан.

Ежедневно от COVID-19 умирает почти два десятка свердловчан.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свердловские власти проработали введение QR-кодов, но в данный момент это не требуется в регионе. Об это в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков. Кроме этого стало известно, что вузы Среднего Урала рассматривают вариант с допуском к учебе только вакцинированных от коронавируса студентов.

- Студенты должны будут вакцинироваться в течение летних каникул, - пояснил Павел Креков. - Не вакцинированные студенты могут начать обучение в онлайне. Такой вариант обсуждается.

При этом чиновник назвал ситуацию в Свердловской области «позитивной», а также отметил «высокие темпы» вакцинации.