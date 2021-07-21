Ежедневно от COVID-19 умирает почти два десятка свердловчан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свердловские власти проработали введение QR-кодов, но в данный момент это не требуется в регионе. Об это в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков. Кроме этого стало известно, что вузы Среднего Урала рассматривают вариант с допуском к учебе только вакцинированных от коронавируса студентов.

- Студенты должны будут вакцинироваться в течение летних каникул, - пояснил Павел Креков. - Не вакцинированные студенты могут начать обучение в онлайне. Такой вариант обсуждается.

При этом чиновник назвал ситуацию в Свердловской области «позитивной», а также отметил «высокие темпы» вакцинации.