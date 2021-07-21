Будет ли обязательная вакцинация в Свердловской области: отвечает замгубернатора

Кроме этого рассматривается вариант заселения в общежития только привитых от коронавируса студентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области не планируют вводить обязательную вакцинацию для работников торговли, транспорта и сферы услуг. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Вчера у меня было совещание с руководителями торговых центров. В большинстве из них привито уже более 40-45% работников, тогда как месяц назад их было не больше 5-10%. Учитывая сегодняшнюю ситуацию у нас нет основания для введения обязательной вакцинации, - пояснил Павел Креков.

Кроме этого чиновник заявил, что власти уже разработали систему QR-кодов, но пока она не требуется. Кроме этого рассматривается вариант заселения в общежития только привитых от коронавируса студентов.