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Здоровье21 июля 2021 9:34

Будет ли обязательная вакцинация в Свердловской области: отвечает замгубернатора

Власти уже разработали систему QR-кодов, но пока она не требуется
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Кроме этого рассматривается вариант заселения в общежития только привитых от коронавируса студентов.

Кроме этого рассматривается вариант заселения в общежития только привитых от коронавируса студентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области не планируют вводить обязательную вакцинацию для работников торговли, транспорта и сферы услуг. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Вчера у меня было совещание с руководителями торговых центров. В большинстве из них привито уже более 40-45% работников, тогда как месяц назад их было не больше 5-10%. Учитывая сегодняшнюю ситуацию у нас нет основания для введения обязательной вакцинации, - пояснил Павел Креков.

Кроме этого чиновник заявил, что власти уже разработали систему QR-кодов, но пока она не требуется. Кроме этого рассматривается вариант заселения в общежития только привитых от коронавируса студентов.