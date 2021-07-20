Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 июля 2021 года

Число коронавирусных больных снова растет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден еще 491 новый случай заражения коронавируса, 198 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи зафиксированы в Бисерти, Нижней Туре, Дегтярске, Асбесте, Кушве, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Шалинском, Талицком, Сысерстком Тавдинском ГО.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 101 969 случаев, из которых 94 901 закончились выздоровлением. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 452 человек.

На данный момент состояние 720 человек оценивается врачами как тяжелое, 439 человек размещены в палатах реанимации, 364 – на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки зафиксировано еще 16 новых случаев смерти по причине заболевания коронавирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале по состоянию на 20 июля составляет 4 147 человек.

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