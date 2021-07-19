Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 июля 2021 года

В свердловской области проводится массовая вакцинация Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 485 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 137 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Алапаевске, Ревде, Карпинске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Верхотурье, Серове, ЗАТО Свободный, Качканаре, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших по официальным данным на Среднем Урале по состоянию на 19 июля 2021 года составляет 101 478 человек, из которых у 94 449 человек диагноз снят. За прошедшие сутки медики выписали из ковидариев 439 человек.

Состояние 711 пациентов на данный момент оценивается врачами как тяжелое, 430 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 360 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 12 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 131 человек.

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