В центре Екатеринбурга Nissan проехал «на красный», вылетел на тротуар и сбил пешехода

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Появилось видео серьезной аварии в центре Екатеринбурга. Напомним, около 11 утра по местному времени на перекрестке Ленина и Мамина-Сибиряка столкнулись две иномарки: Nissan X-Trail и Volkswagen Golf. Удар был настолько сильным, что Nissan вылетел на тротуар и перевернулся, задев стоявших неподалеку пешеходов. В ГИБДД уточнили, что по предварительным данным именно водитель Nissan X-Trail является виновником аварии, он ехал на запрещающий сигнал светофора в сторону улицы Луначарского с улицы Красноармейской.

На опубликованных кадрах видно, как Nissan движется с относительно небольшой скоростью, и именно в этот момент с улицы Мамина-Сибиряка выезжает Volkswagen, который не успевает затормозить и врезается в иномарку на полном ходу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- В результате аварии серьезно пострадала 35-летняя женщина. С переломом таза ее увезли в 23 городскую больницу. Также госпитализированы оба водителя иномарок 52 и 53 лет, характер их травм пока неизвестен, по предварительным данным у обоих сотрясение головного мозга, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас на месте ДТП работают автоинспекторы, им предстоит выяснить, из-за чего именно произошла авария.

Напомним, это не первая жесткая авария на этом перекрестке за последнее время. В мае здесь столкнулись Toyota и Seat, от удара одну из иномарок отбросило на оживленный тротуар, пострадали семь человек, через несколько дней 79-летняя пострадавшая умерла в больнице.