Появилось видео серьезной аварии на пересечении улиц Ленина и Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Утром 18 июля в центре Екатеринбурга на пересечении улиц Ленина и Мамина-Сибиряка произошла серьезная авария: столкнулись две иномарки, одна из которых вылетела на тротуар и перевернулась. В ГИБДД уточнили, что по предварительным данным Nissan X-Trail ехал на запрещающий сигнал светофора в сторону улицы Луначарского с улицы Красноармейской.

- Около 11 утра Nissan вылетел на тротуар и перевернулся. В результате аварии пострадала 35-летняя женщина. С переломом таза ее увезли в 23 больницу. Также госпитализированы оба водителя иномарок 52 и 53 лет, характер их травм пока неизвестен, - уточнили в городском ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас на месте ДТП работают автоинспекторы, им предстоит выяснить, из-за чего именно произошла авария.