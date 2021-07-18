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Происшествия18 июля 2021 10:06

Появилось видео серьезной аварии на пересечении улиц Ленина и Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге

В ДТП серьезно пострадала 35-летняя женщина
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Утром 18 июля в центре Екатеринбурга на пересечении улиц Ленина и Мамина-Сибиряка произошла серьезная авария: столкнулись две иномарки, одна из которых вылетела на тротуар и перевернулась. В ГИБДД уточнили, что по предварительным данным Nissan X-Trail ехал на запрещающий сигнал светофора в сторону улицы Луначарского с улицы Красноармейской.

- Около 11 утра Nissan вылетел на тротуар и перевернулся. В результате аварии пострадала 35-летняя женщина. С переломом таза ее увезли в 23 больницу. Также госпитализированы оба водителя иномарок 52 и 53 лет, характер их травм пока неизвестен, - уточнили в городском ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас на месте ДТП работают автоинспекторы, им предстоит выяснить, из-за чего именно произошла авария.

На перекрестке Ленина и Мамина-Сибиряка столкнулись две иномарки: Nissan X-Trail и Volkswagen Golf.
На опубликованных кадрах видно, как Nissan движется с относительно небольшой скоростью, и именно в этот момент с улицы Мамина-Сибиряка выезжает Volkswagen, который не успевает затормозить и врезается в иномарку на полном ходу. Видео: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу