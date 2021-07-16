Евгений Ройзман продает картину козы, чтобы оплатить штрафы за участие в несанкционированных акциях

Картину известного кузнеца Ройзман продает за 65 тысяч Фото: Алексей Булатов/Страница в Instagram Евгения Ройзмана

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продает картину козы известного уральского кузнеца Александра Лысякова, чтобы оплатить штрафы за участие в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

- Платить мне не охота, да и денег у меня нет. А я недавно купил две замечательные картинки знаменитого кузнеца Александр Лысяков. Он был очень крутой художник, и на рынке его работы встречаются крайне редко. А тут просто повезло, - написал Евгений Ройзман.

Он отметил, что одну из картин - портрет Старика Букашкина, он подарил Музею Наивного искусства, а вторую работу кузнеца 1978 года, на которой изображена коза, решил продать за 65 тысяч. Именно такую сумму, по словам политика, ему нужно заплатить в качестве штрафа.

- Стоит она дороже, но мне лишнего не надо, - отметил бывший мэр.

Напомним, что 26 марта 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решения по двум административным делам по статье 20.2 КоАП за участие Евгения Ройзмана в акциях 23 и 31 января и назначил ему штраф в 40 тысяч рублей. После политик отметил, что он получает зарплату в 60 тысяч, и эти деньги для него не лишние.

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