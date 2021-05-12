Итог суда над Ройзманом 12 мая 2021: девять суток ареста и 30 часов обязательных работ

Евгений Ройзман пришел на заседание суда с сумкой с вещами на случай ареста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в среду выдался трудный день – утром его ждали в отделении полиции №7, чтобы выдать три протокола об административных правонарушениях. Это эхо несогласованных акций, прошедших 31 января и 21 апреля в защиту оппозиционера Алексея Навального. Накануне обоих мероприятий Ройзман писал о них на своей странице в Twitter, и силовики усмотрели в его постах призыв приходить на акции – то есть фактически «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Об этом были два протокола. Третий выписали уже за участие в акции 21 числа.

Перед заседанием суда Евгению Ройзману вручили в отделении полиции три протокола об административных правонарушениях. Фото: Евгений СТОЯНОВ

И сразу после получения протоколов Ройзмана ждали в суде – служителям Фемиды надо было решить, привлекать ли его к ответственности по ним и к какой именно. Причем грозило экс-мэру до 10 суток ареста. Сам Ройзман относился к этому довольно легкомысленно.

- И больше срока имели, - отвечал политик журналистам на вопрос о том, не опасается ли он провести больше недели в изоляторе. - Мне ли пожилому человеку этого бояться?

Впоследствии он и вовсе рассказал, что приехал с заранее собранной сумкой на случай ареста. В ней – три толстых книги, чтобы коротать время, а еще зубная щетка и пара комплектов нижнего белья.

Все три протокола в Октябрьском районном суде рассмотрели за один день. На это понадобилось около 5,5 часов с учетом всех моментов, когда судья уходил в совещательную комнату.

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕСС

Начали с протокола по несанкционированной акции, прошедшей 31 января. Незадолго до нее Ройзман опубликовал в Twitter несколько постов. Один из них, например, был со словами «Надо выходить 31-го. Я буду». Это, по мнению стороны обвинения, был призыв. Также судья отметил, что на этом Ройзман не остановился и сделал еще несколько постов, где также призывал выходить на несогласованные акции.

- Ваша честь, я все-таки не понимаю, я организовывал или призывал? - спросил Ройзман у суда. - Мой юрист тоже этого не понимает.

Все три заседания в сумме длились примерно 5,5 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда сотрудница полиции, которая и обнаружила этот пост на странице политика, отметила, что у Евгения Ройзмана множество подписчиков в Twitter, и они могли последовать его совету.

- Если бы это был призыв, то я бы так и сказал, что я призываю, - парировал Евгений Ройзман. - Я умею выводить людей. Если бы у меня была задача их вывести, то я бы это сделал. Если бы я был организатором, то я бы это признал, но я им не был! Это моя позиция, вынесенная в паблик. Я и рассказы там пишу, это, кстати, не наказуемо? Никто не имеет право мне запретить выходить мирно и передвигаться по своему городу без оружия, выражать свое мнение. Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я точно знаю, что не сделал ничего плохого.

Несмотря на это, по первому протоколу судья признал Ройзмана виновным и назначил ему наказание – 9 суток административного ареста.

- Размещенная информация была направлена на привлечение большого числа людей за счет личного примера, - объявил судья Роман Стоянов.

ВТОРОЙ ПРОЦЕСС

Рассматривался протокол по несогласованной акции 21 апреля. Ройзману также вменяли ее организацию. Внезапно политик потребовал поменять судью.

- Я считаю, что вы заинтересованное лицо. Требую вашего отвода, - сказал он.

Со своим подзащитным согласилась и защитник Ройзмана Юлия Федотова.

Услышав эти требования, судья удалился в совещательную комнату, а вернувшись из нее объявил о том, что отвода не будет.

В ответ на это Евгений Ройзман заявил, что отказывается от дальнейшего участия в процессе.

С доводами стороны обвинения Евгений Ройзман не согласился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В ходе предыдущего процесса я понял, что никакие доводы моего защитника и мои аргументы никакой роли не играют, - сказал Евгений Ройзман. - Поэтому я больше не буду ничего говорить. Мы просто здесь посидим.

На заседании вновь рассматривали то, что накануне мероприятия Ройзман публиковал у себя в Twitter. И вновь политика признали виновным – ему снова назначили 9 суток ареста. Но тут есть нюанс – наказание по двум протоколам не суммируются. Поэтому в изоляторе он проведет не 18 суток, а только девять.

ТРЕТИЙ ПРОЦЕСС

Снова протокол по тому, что происходило 21 апреля, но уже не за организацию, а за участие в несанкционированной акции.

- Ваша честь, мы не слышали никаких призывов разойтись, - обратился политик к судье.

И снова Ройзмана признали виновным. Наказание – 30 часов обязательных работ.

- Ничего нового. Я был готов, - сказал Евгений Ройзман журналистам. - У меня есть книги. Я знаю, как вести себя в камере, как проводить время. Для меня это не проблема. В последний раз я сидел в камере перед тем как стать депутатом Государственной думы. Там я и принял решение идти в депутаты.

Евгения Ройзмана увезли отбывать наказание на гражданской машине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого Евгений Ройзман в сопровождении сотрудников полиции вышел на улицу. Сумку с вещами он положил в багажник машины силовиков (кстати, машина была без опознавательных знаков полиции), а сам сел на пассажирское место. После этого сотрудники правоохранительных органов увезли Евгения Ройзмана отбывать административный арест.

Кстати, за последние месяцы это уже второй суд, в котором участвует Евгений Ройзман. 26 марта в Октябрьском районном суде Екатеринбурга его оштрафовали на 40 тысяч рублей за участие в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января.