Защите Ройзмана не удалось добиться отвода судьи

Евгений Ройзман арестован на 9 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защита бывшего мэра Екатеринбурга, политика, историка и общественника Евгения Ройзмана не смогла добиться отвода судьи Октябрьского районного суда Романа Стоянова, которого политик назвал заинтересованным лицом.

Об отводе судьи попросила адвокат Евгения Ройзмана Юлия Федотова после того, как Стоянов назначил политику наказание в виде 9 суток ареста за организацию незаконного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге 31 января 2021 года.

Политик на суде заявил, что его твит с высказанным намерением придти на акцию и призывом придти туда другим горожанам, вовсе не означал, что именно он является организатором этой акции.

Политик заявил отвод судьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В отношении Евгения Ройзмана вами было вынесено постановление о назначении административно ареста, что дает основание полагать, что Вы заинтересованы в разрешении этого дела аналогичным образом, - заявила судье Юлия Федотова, после чего Ройзман с ней согласился.

- Я не могу вам больше доверять, - подчеркнул политик.

После этого судья Роман Стоянов удалился в совещательную комнату, а, вернувшись, сказал, что не удовлетворяет ходатайство.

Также Ройзмана судят за участие в акциях в защиту Навального, прошедших в январе 2021 года.

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