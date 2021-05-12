«И больше срока имели»: Евгению Ройзману грозит до 10 суток ареста за организацию незаконного митинга

Протокол на политика составили за участие в несогласованной акции, которая прошла в Екатеринбурге 21 апреля Фото: Евгений СТОЯНОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман явился в отдел полиции №7. Там ему вручили протокол об административном нарушении по второй части статьи 20.2 («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).

Силовики считают, что Ройзман был одним из организаторов несогласованной акции Фото: Евгений СТОЯНОВ

Силовики считают, что Ройзман был одним из организаторов несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в Екатеринбурге 21 апреля.

Стоит заметить, что санкция данной статьи подразумевает не только денежный штраф. Если суд признает Евгения Ройзмана виновным, то ему может грозить до 10 суток ареста.

Евгений Ройзман явился в отдел полиции №7 за постановлением Фото: Евгений СТОЯНОВ

Политик должен был явиться в отдел полиции для получения административного протокола в 09:00. К назначенному времени Ройзман не пришел - опоздал на пять минут.

- Какие у нормального человека могут быть ожидания от посещения полиции? - отметил бывший мэр.

На вопрос о том, не опасается ли он получить 10 суток ареста, Евгений Ройзман ответил так:

- Ну больше срока имели.

После этого Евгений Ройзман вместе с юристом Юлией Федотовой, представляющей его интересы, зашли за металлическую дверь отдела полиции.

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