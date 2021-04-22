«Готов баллотироваться в мэры и губернаторы: Евгений Ройзман решил не идти в Госдуму

Евгений Ройзман намерен остаться в политике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга, общественник и политик Евгений Ройзман рассказал о своих дальнейших политических планах на пресс-конференции 22 апреля 2021 года.

Политик не намерен вновь становиться депутатом Госдумы. В феврале этого года Евгений Ройзман заявил, что не намерен баллотироваться в Госдуму от партии «Яблоко». Причина была в том, что один из основателей партии Григорий Явлинский обрушился с критикой на оппозиционера Алексея Навального.

Евгений Ройзман не намерен тратить еще пять лет жизни на избирателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь он заявил, что вообще не пойдет в нижнюю палату парламента. При этом, Ройзман заявил, что оставляет за собой возможность баллотироваться в мэры или губернаторы.

- Я не пойду в Государственную думу. Я принял решение не участвовать. Одна из первых причин - техническая невозможность. Для меня самая честная кампания - это сбор подписей. Заведение одной подписи стоит 1400 рублей. Это больше 21 миллиона на заверение подписей, - рассказывает Евгений Ройзман. - Ты вкладываешь море энергии, собираешь своих сторонников для того, чтобы узнать, что тебе не дадут собрать все подписи.

Свои впечатления от работы с избирателями политик описал в книге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также, по словам политика, Госдума отнимает у человека пять лет жизни, которые он тратит на общение с избирателями и решение их проблем.

Ройзман собрал журналистов, чтобы сообщить им, что не идет в Госдуму Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда тебе 58 лет, тебе есть чем заняться, например, сбором денег на помощь больному маленькому мальчику. За предыдущий депутатский срок через мою приемную прошли 40 тысяч человек, поэтому я понимаю, что это такое. Все свои главные проекты в жизни я осуществил, не имея этого статуса, - говорит бывший мэр Екатеринбург.

Евгений Ройзман: "Я пожилой человек" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман заявил, что недавно ему звонили представители одного СМИ и спрашивали о том, есть ли у него иностранное гражданство. Политик отметил, что про него упорно ходят такие слухи.

- У меня никогда не было, и нет никакого иностранного гражданства. У меня нет, и никогда не было ни одной копейки денег на зарубежных счетах. Правда, нет и на российских, но это уже не повод для гордости. Я никогда в жизни не получал иностранные гранты, я даже не знаю, как это делается. Ни на один свой проект я никогда не брал государственных денег. Это позволяет мне оставаться тем, кто я есть, - заявил Евгений Ройзман.