Евгению Ройзману вынесли второй приговор за день

Евгений Ройзман выпалит государству 40 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заплатит 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге в центре уральской столицы 23 января 2021 года, и на такую же сумму ему придется раскошелиться за участие в митинге 31 января.

В общей сложности Ройзман заплатит 40 тысяч рублей при заработке в 60 тысяч рублей. Оба судебных заседания прошли 26 марта в Октябрьском районном суде. Политик заявил, что не находится под домашним арестом, поэтому считает возможным гулять по родному городу где и когда захочет.

Также политик заявил, что в итоге подчинился требованию полицию и ушел мероприятия.

- Люди собрались, а потом разошлись. Это же логично. Как тут можно не подчиниться требованию полиции, - заявил Евгений Ройзман.

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