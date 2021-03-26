«Я вину не признаю»: Евгений Ройзман выступил на суде по делу об участии в несанкционированной акции

Заседание началось в 10.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 марта, в Октябрьском районном суде Екатеринбурге рассматривают дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Административное дело возбудили из-за участия в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января в Екатеринбурге. На заседании судья задала несколько вопросов Евгению Ройзману, в частности уточнила, признает ли он себя виновным.

- Ваша честь, я вину не признаю, - ответил Евгений Ройзман. - Я был на улице, находился там. 23 января находился на улице, шел пешком от улицы Энгельса мимо библиотеки Белинского, мимо гостиницы Центральная. Я ничего не нарушал. Дошел туда, где увидел много людей собралось, на Октябрьской площади. Находился там сознательно. Единственное, что мне там могло помешать быть - если бы я находился под домашним арестом. Но я свободный человек и никто мне, гражданину России, не может запретить выходить на улицу. Я не сделал ничего плохого. Я не понимаю, что я здесь делаю.

Кстати, впереди у Ройзмана суд в Москве. 8 апреля будет рассмотрено обвинении по статье 20.33 КоАП «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации нежелательной организации». 13 марта он был задержан в столице во время форума муниципальных депутатов.