Евгений Ройзман пожаловался на маленькую зарплату

26 марта Евгений Ройзман полдня провел в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга, политик и общественник Евгений Ройзман в суде по делу об его участии в незаконной акции в поддержку Алексея Навального заявил, что его заработок как самозанятого составляет 60 тысяч рублей. Поэтому отдать штраф по первому приговору в 20 тысяч рублей для него будет возможно, но ощутимо.

Ройзман заявил, что нашел бы, на что потратить эти деньги.

- У меня зарплата 60 тысяч. Я бы нашел, на что эти деньги потратить. Как и любой нормальный человек, - подчеркнул политик и общественник.

По второму приговору Ройзману также назначили 20 тысяч рублей штрафа. Итого: 40 тысяч рублей за две январские прогулки.

Напомним, что 26 марта 2021 года в Октябрьском районном суде проходят два заседания с участием политика.