За участие в несогласованной акции Евгения Ройзмана приговорили к 30 часам обязательных работ

Евгений Ройзман приехал к суду с сумкой на случай ареста. В ней книги, зубная щетка и пара комплектов нижнего белья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно с десяти часов утра экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня находился в Октябрьском районном суде. Там рассматривались три административных протокола, которые был выписаны политику за несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января и 21 апреля. Из-за постов в Twittere об этих акциях, Ройзмана обвинили в их организации - в них увидели призыв. Помимо этого ему вменили участие в несогласованном мероприятии 21 апреля. С доводами обвинения Евгений Ройзман не согласился и пытался сделать судье отвод. Но все равно ему сегодня вынесли приговор по каждому протоколу.

Девять суток он проведет в изоляторе, как признанный виновным по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

- Ничего нового. Я был готов. У меня есть книги, - прокомментировал Евгений Ройзман приговор. - Я знаю, как вести себя в камере, как проводить время. Для меня это не проблема. В последний раз я сидел в камере перед тем как стать депутатом Государственной думы. Там я и принял решение стать депутатом.

По участию в акции 21 апреля Евгения Ройзмана также признали виновным и приговорили к 30 часам обязательных работ.