«Выспался, прибрал камеру, почитал»: Евгений Ройзман вышел на свободу спустя сутки после своего ареста

Евгений Ройзман провел в спецприемнике сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду Октябрьский районный суд признал экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана виновным в организации несогласованных акций 31 января и 21 апреля. Поводом к тому стали посты в Twitter, которые он публиковал накануне мероприятий - сторона обвинения увидела в них призыв к участию. Ему назначили наказание - 9 суток ареста. Также за участие в акции 21 апреля ему придется отработать 30 часов обязательных работ.

Но буквально на следующий день Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную адвокатами Евгения Ройзмана и принял новое решение, по которому срок ареста сократили с 9 суток до одного дня. Поэтому 13 мая в 19.30 он смог выйти из спецприемника.

На вопрос о том, как он воспринимает свой суточный арест, Ройзман ответил, что сам еще не знает, как к этому относиться.

- Как в том анекдоте: "Папа, что это было?", "Я не знаю", - сказал Евгений Ройзман. - Я сидел не за что. Совсем! Справедливость восторжествовала. Непонятно, как это произошло. Я удивился, когда узнал (что выпустят).

По словам Евгения Ройзмана, он удивился, когда узнал, что его выпускают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Евгений Ройзман отметил, что не знает, отменят ли ему прохождение обязательных 30 часов работ. Помимо этого политик рассказал о том, чем занимался в камере.

- Я выспался, прибрал камеру, почитал. Открыл первую книгу прочитал "Книгу бытия". Только начал читать "Книгу исхода", как за мной пришли, - сказал Евгений Ройзман. - Последний раз сидел 40 лет назад. За это время запах (в камерах) не изменился. Обстановка изменилась. Раньше унитаза в камере не было, только толчки, раньше не было камер видеонаблюдения - только глазки. Отношения ко мне были нормальные, доброжелательные.

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