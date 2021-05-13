Евгению Ройзману сократили срок ареста с 9 до 1 суток

В среду Евгения Ройзмана арестовали на 9 суток. В четверг это решение было обжаловано адвокатами политика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду Евгений Ройзман был арестован на девять дней. Такое наказание ему назначили по обвинению в организации несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 31 января и 21 апреля.

За несколько дней до акций политик размещал на своей странице в Twitter посты об этих мероприятиях, которые были расценены стороной обвинения, как призыв. По каждому мероприятию полиция составила протокол об административном правонарушении. И накануне в суде Октябрьского районного суда по каждому из них Евгения Ройзмана арестовали на 9 суток. Однако так как сроки наказаний не суммируются, провести в изоляторе ему предстояло не 18 суток, а только девять.

Сегодня стало известно, что адвокаты Евгения Ройзмана подали апелляционную жалобу на это решение. Сегодня же его и рассмотрели в Свердловском областном суде. В итоге и по акции 31 января, и по акции 21 апреля ему сократили срок ареста до 1 суток. Таким образом в четверг 13 мая, на следующий день после суда, Евгений Ройзман сможет выйти на свободу.

- Рассмотрев доводы жалобы, суд снизил срок административного ареста до одних суток. В остальном постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, - уточняют в пресс-службе Свердловского областного суда.

Добавим, что 12 мая Евгения Ройзмана также признали виновным в участии в несанкционированной акции, которая прошла 21 апреля. По ней политика приговорили к 30 часам обязательных работ.

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