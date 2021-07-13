Крестный ход планируют провести с соблюдением всех норм безопасности в пандемию, как в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» проходит в Екатеринбурге с 10 по 21 июля 2021.

– Тысячи людей в эти дни пребывают в святой город Екатеринбург, для того, чтобы помолиться, почувствовать единство духа и веры. Для того, чтобы обратиться к Святому страстотерпцу государю императору Николаю Второму, его августейшей семье – рассказал руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин. – Хотелось бы в нашей большой семье, в нашем государстве, в нашем отечестве, в церкви нашей чувствовать не разъединяющие нас вещи, коими являются грехи, а напротив, созидающие – чувство любви, чувство единения в достижении самых правильных и хороших устремлений. Дай бог, к Царским дням мы приближаемся, и их справим с божьей помощью. И Господь сохранит нас от всякой заразы в том числе.

КРЕСТНЫЙ ХОД

В пресс-службе Екатеринбургской епархии заверили, что организаторы крестного хода сделают все возможное для безопасности участников:

– Мы намерены сделать все возможное, чтобы и в этом году проявить заботу о верующих и обеспечить меры безопасности как во время богослужения, так и в ходе народного шествия по маршруту, которым 103 года назад везли тела убиенных членов августейшей семьи и их верных слуг, и во время утреннего молебна на Ганиной Яме.

Мероприятия, приуроченные к Царским дням в Екатеринбурге, уже начались Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ЦАРСКИХ ДНЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

13 июля – концерт детской капеллы, затем встреча с экспертом на тему содержания дневника Императрицы Александры Федоровны.

– Трансляция

14 июля – встреча с главным хранителем Музея Царской Семьи в центра «Царский» Викторией Калмыковой, концерт, посвященный представителям династии и культуре государства.

– Трансляция

15 июля – обсуждение завещания Государя и встреча с космонавтом Олегом Артемьевым.

– Трансляция

17 июля – разговор с историком о традициях царской семьи и концерт «Святые правители России: подвиг долга, чести и любви».

– Трансляция

18 июля – рассказ о том, как Николая II почитали на сербских землях и встреча на тему «Царь-Миротворец и Царь-Мученик: преемственность Государей».

– Трансляция

19 июля – разговор с историком Юрием Пыльцыным на тему: «Галлиполийское сидение» Русской армии».

– Трансляция

ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

Когда: 10 – 18 июля

Участие примут звонари из Екатеринбурга, Тюмени, Великого Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Местом действия станет часовня Александра Невского в Каменске-Уральском, Алапаевский мужской монастырь во имя святых Новомучеников и Исповедников Российских, Большой Златоуст и Храм-на-Крови в Екатеринбурге.

БОГОСЛУЖЕНИЯ

Богослужения, приуроченные к Царским дням в Екатеринбурге, запланированы на 16, 17 и 18 июля. Начало в 9:00, 06:20 и полночь соответственно.

Скрин: ekaterinburg-eparhia.ru

Божественная литургия состоится в Храме-на-Крови, Молебен – в монастыре во имя Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Скрин: ekaterinburg-eparhia.ru

Еще одна божественная литургия пройдет в Алапаевске в Свято-Троицком Архиерейском подворье.

Скрин: ekaterinburg-eparhia.ru

ВЫСТАВКА-ФОРУМ

В Царские дни 2021 выставка-форум «От покаяния к Воскресению России» пройдет с 14 по 20 июля на улице Куйбышева, 44д. В программе молебен и несколько выставок на разных этажах центра.

Скрин: ekaterinburg-eparhia.ru

СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Музейно-просветительская часть пройдет 14 и 15 июля. Трансляция будет в 11:30 в Алапаевске в Музее памяти представителей Российского императорского дома.

– Подробная программа

ЕЩЕ

Выставки в Храме-на-Крови

Фотовыставка «С любовью к России» будет доступна всем желающим с 8:00 до 22:00, кроме 16 и 17 июля.

Вход свободный.

Помимо выставки покажут документальные фильмы.

Выставка детских рисунков – итальянские дети нарисовали Цесаревича Алексея. Вход: свободный

Выставки в культурно-просветительском центре «Царский»

Где: ул. Царская, 8

Когда: ежедневно с 10:00 до 19:00 час, 16 июля с 10:00 до 23:00

Здесь покажут личные вещи царской семьи, их фото, документы и различные экспонаты эпохи правления Николая II, будет работать выставка, посвященная Александру Невскому, «Солдатский крест военного священства» и совместная выставка ЦВО и Музея святой Царской Семьи.

Парк «Россия – Моя история»

Где: ул. Народной воли, 49

Когда: 1 и 14 июля с 10:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 20:00 до выходным

1 июля в конференц-зале парка состоится встреча с автором и ведущим канала «Екатеринбург сториз» Алексеем Богнером, он расскажет о путешествии по местам пребывания русских военных белых эмигрантов в Турции.

14 июля здесь откроют выставку, посвященную 100-летию Великого Русского Исхода. Вход свободный.

В программе Царских дней 2021 в Екатеринбурге также выставки и даже парусная регата Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕТЯМ

В программу Царских дней включена детская парусная регата, посвященная Цесаревичу Алексию. Она пройдет 18 и 19 июля на Верх-Исетском пруду. Начало 8:00.

ОНЛАЙН

Все главные мероприятия Царских дней в Екатеринбурге организаторы будут транслировать на YouTube канале Екатеринбургской епархии, центра «Царский» и исторического парка «Россия – моя история».