Крестный ход планируют провести с соблюдением всех норм безопасности в пандемию, как в 2020 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» проходит в Екатеринбурге с 10 по 21 июля 2021.
– Тысячи людей в эти дни пребывают в святой город Екатеринбург, для того, чтобы помолиться, почувствовать единство духа и веры. Для того, чтобы обратиться к Святому страстотерпцу государю императору Николаю Второму, его августейшей семье – рассказал руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин. – Хотелось бы в нашей большой семье, в нашем государстве, в нашем отечестве, в церкви нашей чувствовать не разъединяющие нас вещи, коими являются грехи, а напротив, созидающие – чувство любви, чувство единения в достижении самых правильных и хороших устремлений. Дай бог, к Царским дням мы приближаемся, и их справим с божьей помощью. И Господь сохранит нас от всякой заразы в том числе.
КРЕСТНЫЙ ХОД
В пресс-службе Екатеринбургской епархии заверили, что организаторы крестного хода сделают все возможное для безопасности участников:
– Мы намерены сделать все возможное, чтобы и в этом году проявить заботу о верующих и обеспечить меры безопасности как во время богослужения, так и в ходе народного шествия по маршруту, которым 103 года назад везли тела убиенных членов августейшей семьи и их верных слуг, и во время утреннего молебна на Ганиной Яме.
Мероприятия, приуроченные к Царским дням в Екатеринбурге, уже начались
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ЦАРСКИХ ДНЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
13 июля – концерт детской капеллы, затем встреча с экспертом на тему содержания дневника Императрицы Александры Федоровны.
14 июля – встреча с главным хранителем Музея Царской Семьи в центра «Царский» Викторией Калмыковой, концерт, посвященный представителям династии и культуре государства.
15 июля – обсуждение завещания Государя и встреча с космонавтом Олегом Артемьевым.
17 июля – разговор с историком о традициях царской семьи и концерт «Святые правители России: подвиг долга, чести и любви».
18 июля – рассказ о том, как Николая II почитали на сербских землях и встреча на тему «Царь-Миротворец и Царь-Мученик: преемственность Государей».
19 июля – разговор с историком Юрием Пыльцыным на тему: «Галлиполийское сидение» Русской армии».
ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
Когда: 10 – 18 июля
Участие примут звонари из Екатеринбурга, Тюмени, Великого Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.
Местом действия станет часовня Александра Невского в Каменске-Уральском, Алапаевский мужской монастырь во имя святых Новомучеников и Исповедников Российских, Большой Златоуст и Храм-на-Крови в Екатеринбурге.
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Богослужения, приуроченные к Царским дням в Екатеринбурге, запланированы на 16, 17 и 18 июля. Начало в 9:00, 06:20 и полночь соответственно.
Скрин: ekaterinburg-eparhia.ru
Божественная литургия состоится в Храме-на-Крови, Молебен – в монастыре во имя Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.
Скрин: ekaterinburg-eparhia.ru
Еще одна божественная литургия пройдет в Алапаевске в Свято-Троицком Архиерейском подворье.
Скрин: ekaterinburg-eparhia.ru
ВЫСТАВКА-ФОРУМ
В Царские дни 2021 выставка-форум «От покаяния к Воскресению России» пройдет с 14 по 20 июля на улице Куйбышева, 44д. В программе молебен и несколько выставок на разных этажах центра.
Скрин: ekaterinburg-eparhia.ru
СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Музейно-просветительская часть пройдет 14 и 15 июля. Трансляция будет в 11:30 в Алапаевске в Музее памяти представителей Российского императорского дома.
ЕЩЕ
Выставки в Храме-на-Крови
Фотовыставка «С любовью к России» будет доступна всем желающим с 8:00 до 22:00, кроме 16 и 17 июля.
Вход свободный.
Помимо выставки покажут документальные фильмы.
Выставка детских рисунков – итальянские дети нарисовали Цесаревича Алексея. Вход: свободный
Выставки в культурно-просветительском центре «Царский»
Где: ул. Царская, 8
Когда: ежедневно с 10:00 до 19:00 час, 16 июля с 10:00 до 23:00
Здесь покажут личные вещи царской семьи, их фото, документы и различные экспонаты эпохи правления Николая II, будет работать выставка, посвященная Александру Невскому, «Солдатский крест военного священства» и совместная выставка ЦВО и Музея святой Царской Семьи.
Парк «Россия – Моя история»
Где: ул. Народной воли, 49
Когда: 1 и 14 июля с 10:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 20:00 до выходным
1 июля в конференц-зале парка состоится встреча с автором и ведущим канала «Екатеринбург сториз» Алексеем Богнером, он расскажет о путешествии по местам пребывания русских военных белых эмигрантов в Турции.
14 июля здесь откроют выставку, посвященную 100-летию Великого Русского Исхода. Вход свободный.
В программе Царских дней 2021 в Екатеринбурге также выставки и даже парусная регата
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ДЕТЯМ
В программу Царских дней включена детская парусная регата, посвященная Цесаревичу Алексию. Она пройдет 18 и 19 июля на Верх-Исетском пруду. Начало 8:00.
ОНЛАЙН
Все главные мероприятия Царских дней в Екатеринбурге организаторы будут транслировать на YouTube канале Екатеринбургской епархии, центра «Царский» и исторического парка «Россия – моя история».