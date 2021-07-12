На Урале снова побит рекорд по заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области осложняется с каждым новым днем Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 12 июля 2021 года официально подтверждено 464 новых случаев заболевания коронавирусом, 120 из них приходится на столицу региона.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Туры, Каменска-Уральского, Кушвы, Ревды, Сухого Лога, Полевского, поселка Малышево, Невьянска, Красноуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 98 133 человека, из которых 91 378 человек полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 405 человек.

На данный момент состояние 696 пациентов оценивается медиками как тяжелое, 393 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 288 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 14 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 027 человек.

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