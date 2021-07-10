Давка на улицах и оцепление из солдат: как 110 лет назад Екатеринбург впервые увидел самолет

Примерно так мог выглядеть первый полет аэроплана «Блерио» над Екатеринбургом. Фото: youtube.com/HistoryPod, Государственный архив Свердловской области. Коллаж: Алексей БУЛАТОВ

Там, где сейчас в Екатеринбурге стоит Дворец Молодежи, до революции находился городской ипподром. Ровно 110 лет назад, 10 июля (по старому стилю 27 июня, - Прим. Ред.), на его трибунах было необычно много зрителей. Более того, толпа людей собралась даже вокруг ипподрома.

«Все кишит публикой, - писали местные журналисты. - Около больницы Красного Креста давка. Цепь солдат удерживает стремление толпы взобраться на забор. Заняты все крыши, даже на балконе водокачки в доме братьев Агафуровых видны зрители».

Причиной такого ажиотажа были не скачки, а историческое событие – впервые над Екатеринбургом должен был пролететь самолет…

ЗА ПРОСМОТР БРАЛИ ПО ТРИ РУБЛЯ

О том, что в городе состоится демонстрационный полет, жители знали заранее. О нем сообщалось в рекламных листовках и в газетах. Это были не испытания, а вполне коммерческое мероприятие. За вход на ипподром, с которого должен был взлететь аэроплан, с горожан брали по три рубля. За эти деньги в те времена можно было купить примерно 30 килограммов гречневой крупы. И такие демонстрационные полеты были в те времена довольно распространенной практикой. Например, в те же дни в соседней Перми проходило аналогичное мероприятие (правда, закончилось оно авиакатастрофой. При посадке самолет врезался в забор. Машина была искорежена, но пилот уцелел, - Прим. Ред.). Горожане не только собирались лично посмотреть на летающую машину, но и не хотели пропустить, если в столице Урала самолет тоже неудачно приземлится.

Свои самолеты в Екатеринбурге появились уже в 1920-х годах. Фото: журнал «Самолет»

ЛЕТАТЬ УЧИЛСЯ ВО ФРАНЦИИ

Все аэропланы, на которых тогда совершались демонстрационные полеты, были зарубежного производства. Тот, что привезли в Екатеринбург, назывался «Блерио-XI бис». Он был создан французским изобретателем Луи Блерио. Это был так называемый разведывательный самолет. Впервые машина этой серии поднялась в небо всего за два года до того, как ее увидели екатеринбуржцы.

«Самый аппарат на двух велосипедных колесиках представляет из себя опрокинутую набок Эйфелеву башенку, - писали уральские газеты в 1911-м. - На таких башнях акробаты в цирке вытворяют умопомрачительные вещи, но у акробатов она более фундаментальна. В аппарате Блерио она сделана из тонкого орехового дерева, со стальными тонкими скреплениями. В широкой части башенки покоящейся на колесах, гигант-мотор в семь цилиндров, с двумя магнетами, в 70 лошадиных сил, развивающий невероятную быстроту вращения пропеллера, представляющего из себя двухлопастное весло…»

Привезли самолет в Екатеринбург на платформе почтового поезда. За его штурвалом тогда сидел 29-летний уроженец Тамбовской области по фамилии Васильев. О нем известно, что изначально он получил образование юриста и устроился на работу в казанский суд, но потом вдруг увлекся чтением авиационной литературы и решил связать свою жизнь с небом. Для этого Васильев поехал во Францию и устроился на учебу в школу изобретателя Луи Блерио. В ней он, кстати, учился вместе со знаменитым авиатором Александром Кузминским, чья тетя была замужем за писателем Львом Толстым.

Примерно таким Екатеринбург увидел в 1910 году авиатор Васильев, когда пролетал над городом. Фото: Госархив Свердловской области

ПИЛОТ ПОГИБ В ТЫЛУ ВРАГА

10 июля 1911 года жителям Екатеринбурга пришлось ждать до 20.30 – в это время на Ипподром привезли аэроплан. Тот был в разобранном виде. Его собрали на глазах у публики. Васильев надел летный костюм. Машина сделала короткую пробежку по Ипподрому, а затем взлетела.

«Совершив несколько кольцеобразных рейсов, авиатор очень красиво и плавно, внезапно остановив мотор недалеко от земли, спустился на ипподром, - писали журналисты 110 лет назад. – Аэроплан, прокатившись несколько сажень по земле, совершенно остановился, встреченный громом аплодисментов и криками вполне дольных удовлетворенных зрителей. Затем аэроплан был проведен на дорожку к павильону, где и был предоставлен осмотру публики».

По сути, с этого началась авиационная история Екатеринбурга. Затем самолеты стали более привычным для горожан явлением. Например, уже в 1924 году советский журнал «Самолет» восторженно писал о том, что в Екатеринбурге на местном аэродроме состоялось торжественное крещение приобретенных самолетов: «Красный Урал», «Уральский Комсомолец» и «Смычка». В их первый полет на пассажирские места посадили одну крестьянку и рабочего.

Что же до авиатора Васильева, который первым в истории пролетел над Екатеринбургом, то он погиб во время Первой мировой войны. Во время разведки за линию фронта у его самолета отказал мотор, из-за чего ему пришлось приземлиться в тылу врага.

Свой аэродром у столицы Урала появился только в 1930 году. Фото: журнал «Самолет»

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