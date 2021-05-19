О плохих дорогах, метро и нехватке мяса: о чем 40 лет назад студенты Свердловска спрашивали Бориса Ельцина

Весной 1981 года Борис Ельцин возглавил свердловскую делегацию на XXVI съезде КПСС. Вскоре после возвращения в Свердловск, он встретился со студентами. Фото: Самарий Гурарий/Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

В мае 1981 года, когда Борис Ельцин еще был первым секретарем свердловского обкома КПСС, состоялась его знаменитая встреча с учащимися и преподавателями вузов. Проходила она во Дворце молодежи и длилась около 5 часов.

Незадолго до нее в вузах были установлены ящики, куда студенты могли бросать свои вопросы. Всего их поступило 930. Одни задавали глобальные вопросы, например об отношениях СССР с другими странами, других больше интересовали бытовые вещи, например почему обувь в Свердловске плохого качества. К годовщине той встречи вспоминаем, что заботило уральскую молодежь 40 лет назад и как отвечал на вопросы студентов Борис Ельцин.

ОТТОК ДЕВЧАТ ИЗ СЕЛА

- Почему в сельской местности не желает жить молодежь?

- Так категорически утверждать все-таки не очень правильно. Молодежь все-таки остается на селе, и из года в год все больше и больше. <...> Но, конечно, надо сказать, к сожалению, на селе кадров не хватает. Часть молодежи уходит. Не только молодежи. За 10 лет из села ушло 165 тысяч человек, это, конечно, трудно восполнимо. В области не хватает 35 тысяч механизаторов, животноводов, строителей. Причины конечно есть. Мало строится жилья, нелегкие условия, ручной труд. <...> Я думаю, что если мы не доживем, так вы наверняка доживете, когда не из села в город будут бегать, а все-таки наоборот ближе к природе будут уходить. Конечно, есть проблема девчат, серьезная проблема. Ребятам есть где остаться - механизаторы, а профессий девчат, к сожалению, таких, которые бы привлекали, маловато. Уходят девчата, за ними, конечно, уходят и ребята. Вот как их приблизить друг к другу, как нам попробовать приостановить отток девчат, а соответственно, осядут и ребята, думаем пока над этой проблемой, но она не так проста.

Борис Ельцин отвечал на вопросы около 5 часов.

- Меня и моих товарищей очень беспокоит состояние памятников архитектуры в нашем городе, в частности Дворца пионеров, бывшего Харитоновского особняка и прилегающего к нему парка

- По Дворцу пионеров. Сейчас идет его реставрация внутри, она будет завершена в текущем году. <...> В 1982 году и внешняя часть реставрации будет закончена, сложнее по парку. Там надо сохранить этот прудик, хороший прудик, и пока не могут у нас водохозяйственные проектные организации найти решение, как его сохранить. Сейчас готовится документация, и этот уникальный парк будет восстановлен обязательно в этой пятилетке.

- Почему за последнее время наблюдается тенденция к уничтожению зеленых насаждений в центре города?

- Могу сказать, такой тенденции нет. Нельзя по отдельным частным случаям делать такие обобщения. Если, допустим, был снесен сквер у Окружного дома офицеров, то это компенсировалось озеленением площади, которая будет заканчиваться в следующем году, и эта площадь озеленение заменяет в два раза больше, чем была. <...> Но согласен, кое-где варвары находятся, и главная наша задача вовремя их хватать за руку.

СТУДЕНТАМ НЕ ДАЮТ МЯСО НА ПРАЗДНИКИ

- В чем причина того, что дороги в нашем городе, даже в центре, в плохом состоянии?

- В городе нет объездной кольцевой дороги для грузового и прежде всего транзитного транспорта, тяжелого транспорта, сейчас грузовые машины тяжелые, и улицы Свердловска стали естественным продолжением междугородных магистралей. Они недостаточно подготовлены для такого возрастающего потока машин и постоянно выходят из строя, и ремонтные службы действительно не успевают.

- Хотелось бы подробнее узнать о строительстве Свердловского метрополитена.

- Предполагается две очереди: первая - это с Уралмашзавода - Бакинских Комиссаров и до железнодорожного вокзала и дальше пойдет на юг; вторая пойдет с Уральских Рабочих - академического района в район Шарташский. Технический проект закончен. Сейчас ведутся подготовительные работы, но эта работа пробивается нелегко. Для его строительства вышло решение специально Политбюро ЦК КПСС.

Такие объявления висели во всех вузах города. Рядом были и ящики для сбора вопросов Борису Ельцину от студентов. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

- Почему студентов не снабжают мясом к праздникам, как всех нормальных жителей города?

- Хорошо, товарищи, учтем, поправим, к 7 ноября думаю, что с городом решим вопрос, дадим студентам по 1 кг мяса, только не продавайте эти талоны на «Туче», на Шувакише я имею в виду. В одном районе попробовали эти талоны выдать, много было сдано обратно, потому что не все, конечно, студенты варят у себя в общежитии. Как мы сегодня убедились у девчат СИНХа, 7 лет живут в общежитии, и 7 лет ни газа, ни электроэнергии нет, не на чем готовить, возмущению предела нет. Какое-то бездушие и разгильдяйство можно сказать. Ректорату, партийной организацией, району непростительно и городу тоже, и нам, нам стыдно, мне сегодня стыдно было. Газ по проекту запрещен, а электроплиты в проекте не предусмотрели, и пожалуйста, умываться есть где, а сготовить негде. Да еще по вечерам электроэнергию отключают вообще.

- О питании студентов.

- Действительно нельзя признать удовлетворительным уровень питания в студенческих столовых. Неудобно говорить, но ведь у студентов есть слово, которым они обзывают столовую - «тошниловка». <...> Я, скажем, был вчера в инженерно-педагогическом, вообще неплохо в столовой - и набор неплохой, правда, ни одного мясного блюда, потому что рыбный день. Но порядок, чистота, неплохо, но в целом нельзя сказать, конечно, что хорошо с питанием особенного много по столовой СИНХа записок, таких довольно-таки «сочных», например: «К вам обращается студент СИНХа. В нашей столовой очень грязно, часто на продуктах можно увидеть мух, толпою по столам ползают тараканы, пища готовится некачественно, не аппетитно, выбора в блюдах нет, постоянные очереди, обслуживают медленно, порой одинаковые обеды».

Я сегодня вместе с товарищами был в этой столовой СИНХа, но сделал, видимо, тактическую ошибку, вчера уже в одиннадцатом часу ночи все-таки предупредил товарищей. То, что здесь написано, и близко ничего нет. Тараканов нет, смотрели, ходили, мух нет, выпечки горой навалено, даже горячая - я потрогал, соки, чай, огурцы, помидоры. Первых блюд 3, вторых блюд 3, в том числе такие, как бефстроганов, как реликвию, меню специально взял на память. Но я думаю, что товарищ Пятыгин (начальник областного управления общественного питания т. Пятыгин Борис Степанович. - Прим. ред.) еще достаточно молод, ему далеко еще до пенсии, чтобы так рисковать, и он, соответственно, был сегодня предупрежден: «вы за ночь сумели принять меры, так вот если вы хоть одни сутки, через месяц, через полгода (он слышит меня) через год снизите уровень, который вы к утру за ночь обеспечили, то… Короче говоря, тяжело потом нам будет разговаривать».>

- Почему в студенческих столовых дороже, чем у вас, где вы там партийные органы питаетесь?

- Категорически отрицаю, прейскурант один, другой вопрос, мы с этим парадоксом в столовой СИНХа столкнулись. Почему бефстроганов за 37 копеек, а не котлета за 20 копеек? Потому что дают у коровы заднюю часть мяса, которая дорогая и из которой котлеты делать запрещено, а только с иностранным названием и за 37 копеек, а не за 20. Почему нельзя дать простое мясо и делать котлеты, делать гуляш? Да можно!

Встреча со студентами проходила во Дворце молодежи.

СТУДЕНТЫ ИЗ ГДР НА УРАЛ ЕХАТЬ НЕ ХОТЯТ

- Как вы думаете, какие отношения будут между людьми в двухтысячном году?

- Буржуазная футурология в свое время посвятила немало литературы этой теме, ну и как признает современная общественная мысль, эта футурология, в общем-то, потерпела крах. Трудно предусмотреть, какие в деталях будут отношения в двухтысячном году, поскольку даже сейчас, вспоминая 25 лет назад, мы ничего подобного предположить не могли, что будет сейчас. Не берусь гадать.

- Почему в университете обучаются студенты только из Монгольской Народной Республики? Намечается ли из других стран?

- Вы знаете, что в середине 50-х годов в наших вузах учились студенты с очень многих стран, но потом признано целесообразным здесь навести какой-то порядок, какую-то систему, а то получается, что чехи и в Свердловске, и в Новосибирске, и в Москве и т.д. Очень трудно работать здесь с ними. Тогда решили сконцентрировать. И с одной страны студенты учатся в одном городе, но и нельзя не учитывать климатические условия, сюда, конечно, не хотят к нам ехать, допустим, с ГДР, Венгрии, Югославии, там все-таки потеплее, а монголы выдерживают.

- В чем смысл жизни?

- Я думаю, что, в общем-то, здесь рецепта не дашь. <...> У меня было всегда желание - здоровое это или нет, трудно сказать, - но желание - может быть, оно основано на ответственности, может быть, на самолюбии - желание проявить себя. Постоянно было желание. И в спорте, на хозяйственной работе, на партийной работе. А вы уж как хотите, судите. Хорошо это или плохо.