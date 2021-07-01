Город на костях: что построили в Екатеринбурге на месте дореволюционных кладбищ

Многие старинные кладбища уральской столицы за 300 лет были утрачены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие жители Екатеринбурга и не подозревают, что там, где сейчас сквер, или площадь, когда-то было кладбище. Причем сейчас даже историкам довольно сложно сказать, сколько же всего их было в городе, который через пару лет отметит свое 300-летие. В старину кладбища делали за территорией города, но и Екатеринбург тогда был маленьким. За столетия город разрастался и буквально поглотил старинные захоронения. Рассказываем о дореволюционных кладбищах Екатеринбурга, которые уже исчезли с карты города.

УЛИЦА КАРЛА ЛИБКНЕХТА – ЗДЕСЬ ХОРОНИЛИ СТРОИТЕЛЕЙ

Екатеринбург был основан в 1723 году. Изначально это был завод-крепость, возведенный на реке Исеть. О тех седых временах до сих пор напоминает Плотинка. Когда-то она загоняла воды Исети в заводские механизмы, заставляя те приходить в движение. Как и положено крепости, у Екатеринбурга была стена из бревен, земляной вал и бастионы. Она создавалась, чтобы выдерживать осаду.

Восточная стена проходила по современной улице Толмачева. А хоронить людей, работавших на заводе-крепости, было принято за нею. Там и находились первые кладбища.

В XVIII веке на месте нынешней улицы Карла Либкнехта было Заречное кладбище екатеринбургского завода-крепости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Самое крупное из них – Заречное. Оно располагалось на территории современной улицы Карла Либкнехта (примерно на том участке, что идет от Малышева до Ленина, - Прим. Ред.), - рассказывает Артем Беркович, историк, автор экскурсий по историческим кладбищам Екатеринбурга. – Там покоились останки строителей нашего города.

Заречное кладбище было разделено на православный участок и на лютеранско-католический. Поэтому периодически, когда на Карла Либкнехта проходят дорожные работы, там находят захоронения. Впервые это случилось в 60-х годах прошлого века.

ПАРК ЗЕЛЕНАЯ РОЩА – КЛАДБИЩЕ У МОНАСТЫРЯ

Одно из кладбищ находилось на юго-западе города – там, где сейчас располагается парк Зеленая Роща. Оно появилось на этой земле во второй половине XVIII века. Потом, в 1782 году, купец первой гильдии Иван Хлепетин, чья супруга была там похоронена, построил рядом храм, который спустя столетия превратился в Ново-Тихвинский женский монастырь. Кладбище рядом продолжало работать. Но после революции городские власти решили его ликвидировать. Последнее захоронение на нем было сделано в 1925 году.

- Война с дореволюционными кладбищами на начальном этапе советской власти носила идеологический, политической характер, - отмечает Артем Беркович. – Так в нашем городе было уничтожено кладбище у Ново-Тихвинского монастыря под предлогом того, что на его месте в городе будет построен зоопарк.

В парке Зеленая Роща уже нет надгробных камней, но захоронения, которые были сделаны в дореволюционную эпоху, сохранились до сих пор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в 1930-м все памятники с кладбища убрали. Металлические отправили на металлолом, а мраморные использовали в строительстве, как часть фундамента зданий и дорог. Что интересно, сами захоронения так и остались под землей. Этот вопрос в прошлый раз поднимали в 2019 году, когда в мэрии обсуждали, как благоустраивать Зеленую Рощу.

- Парк неухоженный. У него отсутствует элементарное благоустройство. Где-то копится вода, и ее нужно отводить, - говорил тогда Александр Высокинский, который на тот момент еще был главой Екатеринбурга. - Остается вопрос по могилам, которые здесь находятся. Мы поднимем архивы. Если увидим, что действительно сооружения будут стоять на них, то чуток подвинем эти сооружения.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ГОРКА – МОГИЛА ЖЕНЩИНЫ С МЛАДЕНЦЕМ

Храм-на-Крови в Екатеринбурге построен на месте, где когда-то стоял дом Ипатьева, в котором в 1918 году в ночь с 16 на 17 июля большевики расстреляли Царскую семью. Но еще раньше в этом месте уже стояла первая деревянная Вознесенская церковь (возведена в 1770-х, - Прим. Ред.), при которой было кладбище. И когда в 2000 году перед строительством храма археологи стали проводить раскопки на месте дома Ипатьева, то они как раз и наткнулись на следы того кладбища – могилу частично выдолбленную в скале, которая и образует Вознесенскую горку. Внутри, в гробу с коваными гвоздями покоились останки женщины и младенца.

Храм-на-Крови построен на месте дома Ипатьева, который в свою очередь был построен на месте первой деревянной Вознесенской церкви и кладбища при ней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это было православное захоронение XVIII века, - объясняет Сергей Погорелых. – Это открытие показало, что дом Ипатьева частично стоял на месте первой деревянной Вознесенской церкви, а частично на прицерковном кладбище. Тогда ажиотаж был нездоровый. Мы уже останки складывали в коробочку, как полагается, но приехал целый отряд милиционеров. Они просто отобрали находку. Мы пытались объяснить, что это захоронение XVIII века, что это не уголовщина, и не царские кости. Но они все равно забрали их у нас и больше мы их не видели.

ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА - СТАРИННЫЙ СКЛЕП

Там где летом паркуются автомобилисты, а зимой работает ледовый городок до 1930-х стоял Богоявленский кафедральный собор. Свою историю он начал еще в 1747 году. Рядом с собором находилось кладбище.

- На площади 1905 года были захоронения XVIII века, - уточняет Артем Беркович. – В частности, там был похоронен человек, который организовывал оборону Екатеринбурга во время Пугачевского бунта.

В 2008 году на площади 1905 года археологи нашли около 50 захоронений XVIII века. Фото: Владимир АНДРЕЕВ

Летом 2008 года дорожные рабочие во время строительных работ раскопали площадь 1905 году и наткнулись на старинный склеп. После этого там стали работать археологи. Они обнаружили на площади около пятидесяти могил, половина из которых младенцы. Тогда же удалось выяснить, что четыре скелета принадлежали офицерам, а один священнику.

ПАРК БЛЮХЕРА СТОИТ НА ТРЕХ КЛАДБИЩАХ

Еще одно общественное место, в земле которого, теоретически еще могут оставаться дореволюционные захоронения это парк имени Блюхера на пересечении Шадринского переулка и улицы Блюхера. Сейчас здесь занимаются спортом и гуляют с детьми жители окрестных домов. Но когда-то вся эта территория была кладбищем. Даже тремя кладбищами, стоявшими близко друг к другу – Лютеранским, Еврейским, Католическим.

Дело в том, что промышленному городу всегда требовались зарубежные специалисты. Поэтому практически с самого своего основания Екатеринбург был космополитичным городом. Что уж говорить – один из основателей столицы Урала, Вильгельм де Геннин, был родом из Нижней Саксонии, что в Германии.

- Среди людей, которые занимались уральской промышленностью в XVIII и XIX веке было очень много лютеран и кальвинистов по вероисповеданию. Это были потомки тех людей, которые поступили на русскую службу еще во времена Петра I, - отмечает Артем Беркович. – Когда они умирали, их хоронили не на православном кладбище, а на лютеранском, которое изначально называлось немецким. В 1846 году около него появился участок еврейской общины Екатеринбурга. Она была немногочисленная и в основном это были солдаты, набранные по рекрутским наборам. А в 1890-х годах там появилась католическая часть. А потом уже в 1920-е там стали хоронить людей, которые никакого отношения не имели ни католикам, ни к евреям, ни к лютеранам.

Например, здесь был похоронен Данила Зверев, уральский горщик, которого Бажов взял в качестве прототипа для Данилы-мастера из «Уральских сказов». Он также известен тем, что искал на Урале горный хрусталь для кремлевских звезд (для их первой версии, которые были установлены в 1935 году, - Прим. Ред.).

В 1970-х само кладбище ликвидировали. О том, что оно когда-то здесь было, напоминает только большой камень посреди парка с надгробной табличкой: «Знаменитый уральский горщик Зверев Данила Кондратьевич 1858 - 1938». Памятник установили родственники Данилы Зверева в начале 90-х.

ГОРОДОК ЧЕКИСТОВ ВОЗВЕЛИ ТАМ, ГДЕ В XVIII ВЕКЕ ХОРОНИЛИ ГОРОЖАН

Сейчас это место считается чуть ли не самым центром города, но в XVIII и первой половине XIX века это была далекая окраина. Поэтому здесь, на месте будущего городка Чекистов, действовало одно из городских кладбищ. Но к 1848 году его убрали, так как город разрастался и нужна была земля под застройку.

Сам городок Чекистов, состоящий из 14 корпусов был построен здесь в 1930-х. Это считалось элитным жильем, так как в ту пору многие жители города еще вынуждены были тесниться в землянках. В городке была поликлиника, баня, прачечная, столовая, военторг, пионерские клубы, универмаг и даже тир.

Городок Чекистов в 1930-е был построен на том месте, где в первой половине XVIII века хоронили людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛОЩАДЬ ОБОРОНЫ СТОИТ РЯДОМ СО СТАРООБРЯДЧЕСКИМ КЛАДБИЩЕМ

Рядом со площадью Обороны, с западной ее стороны, там где сейчас стоят жилые дома в районе улиц Луначарского и Тверитина, в XVIII веке было открыто так называемое Рязановское кладбище, которое также известно, как Старообрядческое. Рязановским его назвали в честь знаменитых купцов Рязановых, которые как раз и были старообрядцами. Здесь хоронили представителей их династии, а также других знаменитых уральских династий купцов и промышленников. Тут же рядом работала больница, учрежденная Рязановыми, и две часовни. В советские годы кладбище ликвидировали, а на его месте стали возводить жилые дома.

Площадь Обороны. До XX века с западной ее стороны находилось Старообрядческое кладбище. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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