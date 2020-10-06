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Общество

Легенды Ивановского кладбища: где похоронен прадед Киркорова и убийца царя Николая II

Изучаем некогда главный погост уральской столицы, где хоронили всю советскую элиту города.
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Филипп Киркоров на Ивановском кладбище.

Филипп Киркоров на Ивановском кладбище.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из самых старых кладбищ Екатеринбурга называется Ивановским в честь Иоанно-Предтеченской церкви, рядом с которой здесь в начале XIX века стали хоронить жителей города. Если сейчас пройтись по нему, то может показаться, что тогда 200 лет назад тут хоронили лишь состоятельных купцов, дворян и высокопоставленных заводских служащих. Но это не совсем так.

Некоторые дореволюционные надгробия буквально утонули в земле.

Некоторые дореволюционные надгробия буквально утонули в земле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАДГРОБИЯ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН ИСЧЕЗЛИ

В дореволюционную эпоху на Ивановском кладбище хоронили всех – и бедных, и богатых. Просто деревянные кресты, которые ставили на могилах рядовых горожан, не сохранились спустя два века.

Вообще до 60-х годов XX века Ивановское кладбище считалось главным в нашем городе. Поэтому здесь очень много массивных каменных надгробий как дореволюционной, так и советской эпохи. Самое большое из них, выше человеческого роста, стоит на могиле горного инженера Льва Брусницына, скончавшегося в 1857 году.

Могила горного инженера Льва Брусницына, скончавшегося в 1857 году.

Могила горного инженера Льва Брусницына, скончавшегося в 1857 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 11 лет он начал работать обычным промывальщиком золота на фабрике и сделал головокружительную карьеру, став основателем всей промышленной добычи промывочного золота в России.

Неподалеку находится могила Михаила Ортина, скончавшегося в 1957 году. Он стоял у истоков уральской школы обогащения полезных ископаемых (это когда ценные минералы отделяются от пустой породы, - Ред.). В дореволюционные годы он руководил медеплавильным заводом уральского «водочного короля» Альфонсо Поклевских-Козелл, а потом отправился в США, где в Массачусетском технологическом институте и Калифорнийском университете узнавал секреты обогащения медных руд.

Могила Михаила Ортина.

Могила Михаила Ортина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вернувшись в Россию, он занялся преподаванием, научной деятельностью, а также разработкой проектов фабрик. Кстати, именно по его инициативе в 1929 году в столице Урала был открыт институт «Уралмеханобр», который работает до сих пор.

АЛЛЕЯ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Но вот что особенно бросается в глаза на Ивановском кладбище, так это множество могил знаменитых артистов. Их будто специально хоронили в советские годы вдоль главной аллеи кладбища. Здесь можно увидеть высокий надгробный камень, украшенный серебряной лирой, заслуженного артиста РСФСР Алексея Закаткина. В 50-х он играл в театрах Москвы и Хабаровска. А последний год своей жизни выступал на сцене Свердловского театра музыкальной комедии. Скончался в 1960-м.

Место упокоения супружеской пары свердловских артистов.

Место упокоения супружеской пары свердловских артистов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сюда же в 2014-м подхоронили и его супругу - оперную певицу Валентину Пимеенок, тоже, кстати, заслуженную артистку, но уже России. Она могла бы стать прекрасным врачом. В годы Великой Отечественной войны Валентина Михайловна работала медсестрой, а после войны даже поступила в Московский медицинский институт, но потом вдруг резко изменила свою жизнь и поступила в Московское театральное училище. Валентина Пимеенок работала в разных театрах страны, пока в 1959 году не переехала в Свердловск и не устроилась работать в наш театр Музкомедии, которому отдала 45 лет своей жизни.

Идем дальше и видим такое же высокое надгробие, но уже без фотографии и немного покосившееся. Не будь кованой ограды, о которую оперся камень, точно упало бы. На том месте, где мог быть снимок, остались лишь следы от креплений.

Надгробие на могиле одного из первых актеров российского кинематографа Всеволода Ордынского.

Надгробие на могиле одного из первых актеров российского кинематографа Всеволода Ордынского.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зато сохранилась табличка со стихами и надписью «Незабываемому мужу и другу Всеволоду Георгиевичу Ордынскому». До революции он был одним из самых знаменитых театральных актеров Москвы. Сам Федор Шаляпин был с ним знаком. Кроме того Ордынский одним из первых отечественных актеров начал сниматься в кино. Ленты с ним выходили еще в 1917 году. В Свердловск знаменитый актер переехал в 1930 году, когда его пригласили играть в нашем драматическом театре. На нашей уральской сцене он был первым актером, сыгравшим Ленина.

Сергей Дыбчо, один из актеров, снявшихся в первом фильме, снятом Свердловской киностудией.

Сергей Дыбчо, один из актеров, снявшихся в первом фильме, снятом Свердловской киностудией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А рядом еще один надгробный камень актера, причем с барельефом, запечатлевшим его лицо. Под ним покоится лауреат Сталинской премии Сергей Дыбчо, сыгравший в первом фильме, снятом в нашем городе. Речь о мюзикле «Сильва» 1944 года, рассказывающем о любви молодого аристократа и звезды будапештского варьете. Из-за войны роскошную европейскую жизнь Сергею Дыбчо и его коллегам приходилось снимать в очень стесненных условиях.

- Однажды ночью снимали сцену, где люди сидели за столиками с шампанским, - рассказывал Лев Эглит, который ранее заведовал музеем Свердловской киностудии. - И внезапно вырубился свет. А когда зажегся, со стола куда-то пропала бутылка шампанского! Сейчас бы этого никто не заметил, а тогда это было ЧП. В годы войны достать шампанское было нелегко, съемочный процесс остановился. К счастью, директор картины подсуетился и по своим связям смог где-то найти еще одну бутылку. Только после этого съемки продолжились.

Одно из надгробий XIX века.

Одно из надгробий XIX века.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОГИЛУ ЦАРЕУБИЙЦЫ ПОСТОЯННО ОБЛИВАЮТ КРАСКОЙ

Перечислять всех актеров, наших театров, кто был похоронен здесь, можно еще долго. Говорят, на Урале есть особая традиция – раз в год на кладбище приходят наши артисты и устраивают субботник, наводят порядок на могилах своих ушедших коллег. А причина появления такой «аллеи звезд» довольно проста.

- Дело в том, что когда умер Павел Петрович Бажов, его могила стала новым символическим центром Ивановского кладбища, - объясняет Артем Беркович, автор экскурсии по Ивановскому кладбищу. - Могила Бажова создала новую территорию, на которой стали хоронить представителей советской элиты и артистов, как часть этой элиты.

После смерти Бажова, его могила с памятником стала своеобразным центром Ивановского кладбища.

После смерти Бажова, его могила с памятником стала своеобразным центром Ивановского кладбища.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

И, правда, вся эта аллея ведет к возвышению с памятником уральскому сказочнику. А вокруг него находятся могилы значимых для советской эпохи людей, среди которых и могила Петра Ермакова, одного из участников расстрела Николая II и его семьи. После Гражданской войны он часто встречался с коллективами заводов и рассказывал о том, как была убита Царская семья.

Надгробие цареубийцы Ермакова периодически кто-то обливает красной краской.

Надгробие цареубийцы Ермакова периодически кто-то обливает красной краской.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По слухам, когда маршал Жуков возглавил Уральский военный округ и Петр Ермаков на одном из собраний протянул ему руку для знакомства, Георгий Константинович заявил: «Я палачам руки не пожимаю!». В советские годы Ермакова похоронили как уважаемого человека. Но вот в 90-е его надгробный камень кто-то периодически начал обливать красной краской. И даже когда-то кто-то оттирал ее, краска потом появлялась вновь. Есть она на памятнике и сейчас.

Могила Дмитрия Казанцева, скончавшегося в 1942 году.

Могила Дмитрия Казанцева, скончавшегося в 1942 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОГИЛА, КОТОРУЮ НАВЕЩАЛ КИРКОРОВ

Но это все ближе к центру. А если опять пойти вглубь, то могилы будут стоять уже не так близко друг к другу, а само кладбище все сильнее будет напоминать простой лесопарк, по которому горожане то и дело срезают путь, когда надо быстро попасть с улицы Радищева на улицу Репина. Здесь многие проходят мимо могилы Семена Золотарева, одного из туристов, погибших на перевале Дятлова в 1959 году. Он был одним из самых загадочных участников того похода. Например, вот один из странных фактов его биографии. После Великой Отечественной войны ему разрешили работать в засекреченном городе Лермонтов, несмотря на страшное по тем временам обвинение в том, что его брат работал на немцев.

Здесь покоится Семен Золотарев, один из туристов, погибших на перевале Дятлова в 1959 году.

Здесь покоится Семен Золотарев, один из туристов, погибших на перевале Дятлова в 1959 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, по воспоминаниям современников, перед тем роковым походом он заявил: «об этом походе заговорит весь мир». Ну а когда после трагедии нашли его обезображенное тело, на нем вдруг появились татуировки, которые не смог вспомнить ни один из родственников Золотарева. В ходе расследования у журналистов «Комсомольской правды» даже возник вопрос, а действительно ли на Ивановском кладбище похоронен Золотарев? Этому вопросу наши журналисты посвятили несколько публикаций и по просьбе родственников погибшего, помогли организовать эксгумацию и исследование останков.

Могила, которую навещал Филипп Киркоров сейчас выглядит вот так.

Могила, которую навещал Филипп Киркоров сейчас выглядит вот так.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другой известный человек Урала, который похоронен неподалеку – артист цирка Виктор Манион, умерший в 1940-м. Настоящей сенсацией три года назад был то, что Манион оказался родным братом прадеда Филиппа Киркорова. Звезда эстрады тогда даже сам приезжал навестить заброшенную могилу родственника.

- Вот так живешь-живешь и не знаешь, что предки-то твои, оказывается, с Урала. Я-то всю жизнь думал, что болгары мы, - грустно вздохнул певец, возлагая красные розы на могилу. - Я обязательно в ближайшее время поставлю своему прадеду хороший памятник.

Правда, пока что на могиле Маниона по-прежнему тот же самый шест с пятиконечной звездой, выцветшая табличка и простенькая кованая ограда…

В начале XX века на Ивановском кладбище появилась традиция делать надгробия в форме дерева с обрубленным стволом и ветвями.

В начале XX века на Ивановском кладбище появилась традиция делать надгробия в форме дерева с обрубленным стволом и ветвями.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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