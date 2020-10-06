Легенды Ивановского кладбища: где похоронен прадед Киркорова и убийца царя Николая II

Филипп Киркоров на Ивановском кладбище. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из самых старых кладбищ Екатеринбурга называется Ивановским в честь Иоанно-Предтеченской церкви, рядом с которой здесь в начале XIX века стали хоронить жителей города. Если сейчас пройтись по нему, то может показаться, что тогда 200 лет назад тут хоронили лишь состоятельных купцов, дворян и высокопоставленных заводских служащих. Но это не совсем так.

Некоторые дореволюционные надгробия буквально утонули в земле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАДГРОБИЯ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН ИСЧЕЗЛИ

В дореволюционную эпоху на Ивановском кладбище хоронили всех – и бедных, и богатых. Просто деревянные кресты, которые ставили на могилах рядовых горожан, не сохранились спустя два века.

Вообще до 60-х годов XX века Ивановское кладбище считалось главным в нашем городе. Поэтому здесь очень много массивных каменных надгробий как дореволюционной, так и советской эпохи. Самое большое из них, выше человеческого роста, стоит на могиле горного инженера Льва Брусницына, скончавшегося в 1857 году.

Могила горного инженера Льва Брусницына, скончавшегося в 1857 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 11 лет он начал работать обычным промывальщиком золота на фабрике и сделал головокружительную карьеру, став основателем всей промышленной добычи промывочного золота в России.

Неподалеку находится могила Михаила Ортина, скончавшегося в 1957 году. Он стоял у истоков уральской школы обогащения полезных ископаемых (это когда ценные минералы отделяются от пустой породы, - Ред.). В дореволюционные годы он руководил медеплавильным заводом уральского «водочного короля» Альфонсо Поклевских-Козелл, а потом отправился в США, где в Массачусетском технологическом институте и Калифорнийском университете узнавал секреты обогащения медных руд.

Могила Михаила Ортина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вернувшись в Россию, он занялся преподаванием, научной деятельностью, а также разработкой проектов фабрик. Кстати, именно по его инициативе в 1929 году в столице Урала был открыт институт «Уралмеханобр», который работает до сих пор.

АЛЛЕЯ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Но вот что особенно бросается в глаза на Ивановском кладбище, так это множество могил знаменитых артистов. Их будто специально хоронили в советские годы вдоль главной аллеи кладбища. Здесь можно увидеть высокий надгробный камень, украшенный серебряной лирой, заслуженного артиста РСФСР Алексея Закаткина. В 50-х он играл в театрах Москвы и Хабаровска. А последний год своей жизни выступал на сцене Свердловского театра музыкальной комедии. Скончался в 1960-м.

Место упокоения супружеской пары свердловских артистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сюда же в 2014-м подхоронили и его супругу - оперную певицу Валентину Пимеенок, тоже, кстати, заслуженную артистку, но уже России. Она могла бы стать прекрасным врачом. В годы Великой Отечественной войны Валентина Михайловна работала медсестрой, а после войны даже поступила в Московский медицинский институт, но потом вдруг резко изменила свою жизнь и поступила в Московское театральное училище. Валентина Пимеенок работала в разных театрах страны, пока в 1959 году не переехала в Свердловск и не устроилась работать в наш театр Музкомедии, которому отдала 45 лет своей жизни.

Идем дальше и видим такое же высокое надгробие, но уже без фотографии и немного покосившееся. Не будь кованой ограды, о которую оперся камень, точно упало бы. На том месте, где мог быть снимок, остались лишь следы от креплений.

Надгробие на могиле одного из первых актеров российского кинематографа Всеволода Ордынского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зато сохранилась табличка со стихами и надписью «Незабываемому мужу и другу Всеволоду Георгиевичу Ордынскому». До революции он был одним из самых знаменитых театральных актеров Москвы. Сам Федор Шаляпин был с ним знаком. Кроме того Ордынский одним из первых отечественных актеров начал сниматься в кино. Ленты с ним выходили еще в 1917 году. В Свердловск знаменитый актер переехал в 1930 году, когда его пригласили играть в нашем драматическом театре. На нашей уральской сцене он был первым актером, сыгравшим Ленина.

Сергей Дыбчо, один из актеров, снявшихся в первом фильме, снятом Свердловской киностудией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А рядом еще один надгробный камень актера, причем с барельефом, запечатлевшим его лицо. Под ним покоится лауреат Сталинской премии Сергей Дыбчо, сыгравший в первом фильме, снятом в нашем городе. Речь о мюзикле «Сильва» 1944 года, рассказывающем о любви молодого аристократа и звезды будапештского варьете. Из-за войны роскошную европейскую жизнь Сергею Дыбчо и его коллегам приходилось снимать в очень стесненных условиях.

- Однажды ночью снимали сцену, где люди сидели за столиками с шампанским, - рассказывал Лев Эглит, который ранее заведовал музеем Свердловской киностудии. - И внезапно вырубился свет. А когда зажегся, со стола куда-то пропала бутылка шампанского! Сейчас бы этого никто не заметил, а тогда это было ЧП. В годы войны достать шампанское было нелегко, съемочный процесс остановился. К счастью, директор картины подсуетился и по своим связям смог где-то найти еще одну бутылку. Только после этого съемки продолжились.

Одно из надгробий XIX века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОГИЛУ ЦАРЕУБИЙЦЫ ПОСТОЯННО ОБЛИВАЮТ КРАСКОЙ

Перечислять всех актеров, наших театров, кто был похоронен здесь, можно еще долго. Говорят, на Урале есть особая традиция – раз в год на кладбище приходят наши артисты и устраивают субботник, наводят порядок на могилах своих ушедших коллег. А причина появления такой «аллеи звезд» довольно проста.

- Дело в том, что когда умер Павел Петрович Бажов, его могила стала новым символическим центром Ивановского кладбища, - объясняет Артем Беркович, автор экскурсии по Ивановскому кладбищу. - Могила Бажова создала новую территорию, на которой стали хоронить представителей советской элиты и артистов, как часть этой элиты.

После смерти Бажова, его могила с памятником стала своеобразным центром Ивановского кладбища. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И, правда, вся эта аллея ведет к возвышению с памятником уральскому сказочнику. А вокруг него находятся могилы значимых для советской эпохи людей, среди которых и могила Петра Ермакова, одного из участников расстрела Николая II и его семьи. После Гражданской войны он часто встречался с коллективами заводов и рассказывал о том, как была убита Царская семья.

Надгробие цареубийцы Ермакова периодически кто-то обливает красной краской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По слухам, когда маршал Жуков возглавил Уральский военный округ и Петр Ермаков на одном из собраний протянул ему руку для знакомства, Георгий Константинович заявил: «Я палачам руки не пожимаю!». В советские годы Ермакова похоронили как уважаемого человека. Но вот в 90-е его надгробный камень кто-то периодически начал обливать красной краской. И даже когда-то кто-то оттирал ее, краска потом появлялась вновь. Есть она на памятнике и сейчас.

Могила Дмитрия Казанцева, скончавшегося в 1942 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОГИЛА, КОТОРУЮ НАВЕЩАЛ КИРКОРОВ

Но это все ближе к центру. А если опять пойти вглубь, то могилы будут стоять уже не так близко друг к другу, а само кладбище все сильнее будет напоминать простой лесопарк, по которому горожане то и дело срезают путь, когда надо быстро попасть с улицы Радищева на улицу Репина. Здесь многие проходят мимо могилы Семена Золотарева, одного из туристов, погибших на перевале Дятлова в 1959 году. Он был одним из самых загадочных участников того похода. Например, вот один из странных фактов его биографии. После Великой Отечественной войны ему разрешили работать в засекреченном городе Лермонтов, несмотря на страшное по тем временам обвинение в том, что его брат работал на немцев.

Здесь покоится Семен Золотарев, один из туристов, погибших на перевале Дятлова в 1959 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, по воспоминаниям современников, перед тем роковым походом он заявил: «об этом походе заговорит весь мир». Ну а когда после трагедии нашли его обезображенное тело, на нем вдруг появились татуировки, которые не смог вспомнить ни один из родственников Золотарева. В ходе расследования у журналистов «Комсомольской правды» даже возник вопрос, а действительно ли на Ивановском кладбище похоронен Золотарев? Этому вопросу наши журналисты посвятили несколько публикаций и по просьбе родственников погибшего, помогли организовать эксгумацию и исследование останков.

Могила, которую навещал Филипп Киркоров сейчас выглядит вот так. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другой известный человек Урала, который похоронен неподалеку – артист цирка Виктор Манион, умерший в 1940-м. Настоящей сенсацией три года назад был то, что Манион оказался родным братом прадеда Филиппа Киркорова. Звезда эстрады тогда даже сам приезжал навестить заброшенную могилу родственника.

- Вот так живешь-живешь и не знаешь, что предки-то твои, оказывается, с Урала. Я-то всю жизнь думал, что болгары мы, - грустно вздохнул певец, возлагая красные розы на могилу. - Я обязательно в ближайшее время поставлю своему прадеду хороший памятник.

Правда, пока что на могиле Маниона по-прежнему тот же самый шест с пятиконечной звездой, выцветшая табличка и простенькая кованая ограда…

В начале XX века на Ивановском кладбище появилась традиция делать надгробия в форме дерева с обрубленным стволом и ветвями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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