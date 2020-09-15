Легенды Михайловского кладбища: где покоится группа Дятлова и создатель «истребителя танков»

Место, где похоронили группу Дятлова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если и есть в Екатеринбурге место, где можно встретиться с прошлым города, то это не музей, не коридоры отремонтированных дореволюционных особняков, а Михайловское кладбище. Само по себе оно словно машина времени, отправляющая всякого, кто зашел сюда, прямиком в XIX век.

Находится кладбище практически в самом центре города – вдоль улиц Блюхера и Гагарина, неподалеку от проспекта Ленина и Уральского федерального университета. Вокруг жилые дома и офисные центры, но если зайдешь на территорию, за забор, оказываешься в густом и очень тихом лесу, какой и рос здесь 155 лет назад, когда зона жилой застройки, расходившаяся от Плотинки во все стороны, еще не перешагнула через современную улицу Восточную.

На некоторых надгробиях XIX века невооруженным глазом очень сложно разобрать, какие именно слова вырезаны в камне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И имена на надгробных камнях здесь – сплошь знаменитые и влиятельные жители того старого Екатеринбурга, в котором еще не было ни метро, ни международного аэропорта, ни ежегодного Иннопрома.

Только вот время не все памятники пощадило. Те, что были из металла, за сто с лишним лет давно проржавели и лишились своих табличек с фотографиями и именами – и не поймешь, кто именно покоится здесь. Иные «проглотили» толстые стволы деревьев, которые проклюнулись возле могил маленькими веточками еще полвека назад, и никем не замеченные скоро превратились в большие деревья.

Деревья за десятки лет разрослись и «проглотили» старинные ограды у могил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У третьих и вовсе исчезли всякие элементы, присущие захоронениям. Из-за этого пытаясь пройти по густым зарослям, стараешься иной раз не наступать на бугорки и возвышенности – вдруг под ними человек покоится.

АВТОР ПЕРВОЙ БУРЯТСКОЙ ОПЕРЫ

Относительно неплохо до наших дней сохранились лишь массивные каменные надгробия, на стенах которых были вырезаны имена. Такую, например, можно увидеть, если войти на территорию кладбища со стороны улицы Блюхера и двигаться по главной аллее в сторону улицы Гагаринаю. Почти сразу за Церковью Всех Святых увидишь массивное бетонное надгробие выше человеческого роста. Здесь покоится знаменитый советский композитор Маркиан Фролов.

Композитор Маркиан Фролов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надгробный камень на его могиле от всех прочих отличают не только размеры, но и музыкальные ноты, вырезанные на одной из сторон. Фотографии, правда, на памятнике не сохранилось. На том месте, где она могла быть, теперь просто небольшая выемка круглой формы. Маркиан Фролов был похоронен здесь в 1944 году в возрасте 51 года. Спустя 14 лет сюда же подхоронили его супругу Екатерину Павловну.

Сам Маркиан Фролов был родом не из Екатеринбурга. Он родился в конце XIX века в белорусском Бобруйске. Позже окончил Киевскую и Петербургскую консерватории. В Свердловск композитор попал в 1928 году, когда устроился преподавать класс фортепиано в Свердловском музыкальном техникуме (теперь это Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского). А в годы Великой Отечественной войны он работал директором Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского – той самой, что через дорогу от администрации Екатеринбурга стоит. Кроме того он известен, как автор первой бурятской оперы «Энхэ-Булат-Батор».

Совсем рядом, на другой стороне аллеи находится еще одно необычно оформленное захоронение – надгробный камень с красной пятиконечной звездной, окруженный оградой, столбы которой сделаны в форме артиллерийских снарядов.

Борис Шереметов, генерал-лейтенант артиллерии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь покоится генерал-лейтенант Борис Шереметов. В послевоенные годы, когда войсками Уральского военного округа командовал Маршал Георгий Жуков, нашей артиллерией руководил Борис Иванович. Среди множества его наград и медалей можно отметить орден Ленина и орден Отечественной войны I степени и три ордена Красного Знамени.

ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Если же уйти с главной «дороги» и пойти вглубь кладбища, туда, где тропинок практически нет, то можно найти захоронение другого известного на всю страну екатеринбуржца – советского оперного певца Давида Аграновского. Он родился в Полтавской губернии в 1890-м. Петь начал еще в юности в Кобелякском коммерческом училище, а полноценно выступать стал в 21 год, когда устроился на работу в передвижной оперный коллектив. На Урал Давид Самойлович попал в 1921 году. Здесь он устроился работать в Свердловский театр оперы и балета и произвел на наш город большое впечатление необычным голосом.

«Следует отметить художественность и простоту его исполнения, отсутствие форсирования звука, хорошую школу и музыкальный вкус», - писали об Аграновском местные журналистов в 20-х годах прошлого века.

Советский оперный певец Давид Аграновский. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 лет он выступал в Свердловске и покорял публику, игра в операх «Жизнь за царя» Михаила Глинки, «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и «Садко» Николая Римского-Корсакова, где играл, собственно, самого Садко. Давид Аграновский выступал до 1944 года, пока болезнь не приковала его к постели. Скончался он в 1953 году.

По соседству стоит большой дореволюционный памятник с «золоченными» буквами «Александру Ивановичу Васильеву». Здесь покоится высокопоставленный сотрудник железной дороги, который скончался в 1912 году. А сам памятник был поставлен его сослуживцами из Управлений Тюмень-Омской и Синарско-Шадринской железной дороги.

Александр Васильев, сотрудник железной дороги, умерший 2 декабря 1912 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А чуть дальше находится надгробие, напоминающее шпиль высокой башни, посвященное инженеру-конструктору Владимиру Сидоренко. Он лауреат Сталинской премии, о чем и сообщается на табличке с именем. До Октябрьской революции Владимир Сидоренко служил в царской армии в морской артиллерии, был военным инженером. А в годы Гражданской войны он перешел в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

Когда в 30-х в Свердловске открыли Уралмашзавод, Владимир Сидоренко устроился на него разрабатывать проекты артиллерийских систем. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в разработке пушек для самоходных артиллерийских установок и танков, среди которых был даже легендарный Т-34. Но Сталинскую премию в 1946 году ему дали не за него, а за участие в создании противотанковой самоходной артиллерийской установки СУ-100.

Владимир Сидоренко, лауреат Сталинской премии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ТЯЖЕЛОЙ РАНОЙ ПРОШЕЛ 4 КИЛОМЕТРА

К иным могилам на Михайловском кладбище подобраться нелегко – ветки и поросль то и дело норовят зацепиться за одежду. Но есть среди могил одна, которая находится в глубине кладбища, но тропинка к ней, внезапно ведет довольно чистая, без поросли. Видно, что за этим захоронением ухаживают. Тут в 1956 году был похоронен Дмитрий Соломатин, знаменитый советский футболист, защитник свердловских команд «Авангард» и «Динамо».

В футбол он стал играть после Великой Отечественной войны. А вот во время нее он отличился иначе – был командиром танка БТ-5. В июне 1941 года группу из трех танков, в одном из которых находился старшина Соломатин, отправили в разведку в одно из сел Львовской области на западе Украины. Там ему удалось взять «языка».

«По пути ими были захвачены в плен и отправлены на командный пункт один немецкий наблюдатель и два пулеметчика, - сообщается в наградном листе. – В селе Порхач немецкой пушкой танк старшины Соломатина был подбит, а старшина Соломатин был тяжело ранен, но он не оставлял танк до тех пор, пока от второго снаряда машина загорелась. Будучи тяжело раненым старшина Соломатин явился на командный пункт командира 195 кавалерийского полка подполковника Бровченко, пройдя пешком около четырех километров и здесь потерял сознание».

Всего в годы войны он трижды был на фронте и два раза был ранен. Был награжден медалью «За отвагу».

Могила Дмитрия Соломатина. Позже к нему подхоронили его близких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТУРИСТЫ, ПОГИБШИЕ НА СЕВЕРЕ УРАЛА

Если снова вернуться на одну из главных аллей, то можно увидеть множество дореволюционных захоронений – старинных каменных надгробий, иные из которых остались без табличек с именами, а другие и вовсе упали и наполовину «утонули» в земле. Среди них выделяется новое надгробие Виктора Ганимедова, штабс-капитана армии Александра Колчака, Верховного правителя России в 1918-1920 годах.

Виктор Васильевич был родом из Пермской губернии, где он родился в 1895 году. В годы Первой мировой войны он служил в Астраханском гренадерском полку. В годы Гражданской войны участвовал в так называемом Великом Сибирском Ледяном походе – отступлении армии Колчака на восток.

Виктор Ганимедов, штабс-капитан армии Колчака. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погиб в 1920 году – красные расстреляли его в Екатеринбурге. Лишь два года назад место его захоронения было вновь найдено, после чего неравнодушные жители города установили на могиле Виктора Ганимедова новый памятник.

Но, пожалуй, самое известное захоронение на Михайловском кладбище – это братская могила тургруппы Игоря Дятлова. История их гибели, полная загадок, известна во всем мире. Написано много книг, снято много документальных фильмов. Был даже один художественный, снятый в жанре ужасов.

Группу Игоря Дятлова похоронили на Михайловском кладбище неподалеку от института, в котором они учились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале зимы 1959 года группа из девяти туристов Уральского политехнического института (ныне УрФУ, - Ред.) отправилась в поход на север Свердловской области и погибла при не до конца выясненных обстоятельствах.

Теперь каждый год в день гибели тургруппы их друзья и близкие, а также однокашники из института, навещают мемориал. Поэтому свежие цветы здесь появляются довольно часто.

СПРАВКА «КП»

Михайловское кладбище Екатеринбурга появилось в 1865 году. Свое название оно получило в память о купце Федоре Михайлове, который в конце XIX века пожертвовал средства на строительство Храма во имя Всех Святых на территории кладбища.