Перед строительством детских площадок в Зеленой роще, мэрия решила узнать, где в парке находятся захоронения

В парке «Зеленая роща» сегодня сошлись в споре сотрудники мэрии, жители окрестных домов и общественники. Чиновники рассказывали журналистам о том, как в скором времени будет благоустроен парк, а горожане пытались отстоять вековые сосны, которые, как они боятся, станут жертвами строительных работ.

– К центральной детской площадке мы добавили еще две, так как уже сейчас народу много ходит в парк, а посидеть родителям негде, – объясняла концепцию благоустройства Наталья Червова, главный архитектор проекта. – Детские площадки рассчитаны на малышей от 0 до 5 лет. То есть мы развели детей по разным зонам. Также у нас будут зоны отдыха для взрослых и для гуляющих.

Мэр Александр Высокинский отметил, что начинать строительные работы в парке нужно уже в этом году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в парке появятся фонарные столбы вдоль аллей и освещение у горок и каруселей. Сами детские площадки построят на больших поверхностных плитах круглой формы. Таким образом авторы проекта решили подстраховаться на случай, если вдруг окажется, что дети будут играть на месте бывшего кладбища, которое когда-то находилось в этом месте.

– Детские площадки поставят на плиту, чтобы не тревожить нижние слои с горожанами, которые уже находятся там, – отметила Наталья Червова.

Место в парке, где находится сейчас стадион, превратят в спортивное ядро. Здесь оборудуют теннисные столы, площадки для волейбола, мини-футбола, баскетбола и упражнений на брусьях. Других же спортивных зон в парке не появится.

Чтобы в парке не образовывались большие лужи по весне, авторы проекта благоустройства предлагают сделать систему водоотведения в парке.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Капитальным строительством мы тут заниматься не будем точно, – заявил Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. – Очевидно, что народу тут будет много. Можно сделать здесь модули с тележками для быстрого питания. Не ставить киоски, а чтобы утром приехали тележки, а вечером уехали. Эту возможность мы дадим.

Что же касается туалетов, то их в парке планирует сделать три. Правда, в мэрии пока не решили, будут это биотуалеты, или некая легкая постройка. Что же касается деревьев, то часть из них действительно придется срубить, уверяют в мэрии.

Примерно так должен измениться парк.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Фактически мы приводим в порядок дорожки, которые уже натоптаны временем. Дополнительных широких аллей не прореживаем, – объясняет Высокинский. – Мы уберем больные деревья и высадим деревьев в несколько раз больше, чем уберем. Посмотрим, если столетняя сосна будет действительно мешать дорожке, мы ее сделаем мемориальной и обойдем.

Новые деревья привезут из питомника, обещают в мэрии. Их рост будет составлять три метра. Пока сотрудники мэрии объясняли проект, рядом стояли горожане с плакатами в защиту деревьев и то и дело криком перебивали чиновников, критикуя проект.

Таких детских площадок в парке будет три.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Этот парк уникален соснами, – отметил Владимир Злоказов, архитектор и общественник. – Это последнее место в Екатеринбурге, где остались сосны, которые росли на территории города до его основания. Большое количество сосен вырубается по надуманным причинам. Многие из этих сосен будут заключены в приствольные решетки, они потеряют часть питания, будут болеть и возможно погибнут.

Также люди, пришедшие с плакатами, отмечали, что им не нравится концепция детских площадок, чья круглая форма, деленная на сектора, чем-то отдаленно напоминает нарезанную пиццу.

– У нашего города богатая история, а здесь в парке могут сделать только круги, которые выглядят, как места для поражения целей сверху, – сказала Вера Уберюхтина, ландшафтный архитектор. – А как это будет развивать детей и взрослых? Можно ведь кучу аналогов сделать – библиотеку под открытым небом, сделать памятник с указанием известных жителей города, захороненных здесь...

Чиновники призвали всех, кто выступает против существующей концепции благоустройства присылать им свои предложения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии же еще раз напомнили, что дорожки, на путях которых окажутся вековые сосны, возможно, изменят свое направление. А к детским площадкам они призвали относиться как к временным конструкциям, которые простоят пару лет, после чего их может быть, благоустроят иным образом, если конечно запрос от детей будет. Также чиновники призвали всех, кто выступает против существующей концепции благоустройства присылать им свои предложения. А мэр города отметил, что начинать строительные работы в парке нужно уже в этом году.

– Бюджетный процесс инертен, и если не начать сейчас, то в следующий раз мы здесь встретимся через 2-3 года, – заявил Александр Высокинский. – У парка есть неухоженность. У него отсутствует элементарное благоустройство. Где-то копится вода, и ее нужно отводить. Остается вопрос по могилам, которые здесь находятся. Мы поднимем архивы. Если увидим, что действительно сооружения будут стоять на них, то чуток подвинем эти сооружения.