В Екатеринбурге 4-летний малыш выпал в окно, пока его родители смотрели телевизор: ребенок в коме

Малыш выпал из окна этого дома. Фото: google.maps

В Екатеринбурге 4-летний ребенок получил серьезные травмы при падении с высоты. Мальчик выпал из квартиры из-за того, что за ним не доглядели взрослые.

Все произошло 2 июля около 20:00 на Бакинских Комиссаров,60.

- Родители смотрели телевизор, в этот момент мальчик прошел на кухню, залез на стоящую у подоконника табуретку и выпал в окно, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Квартира, откуда выпал малыш, находится на втором этаже. Но и этой высоты хватило, чтобы ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылочной и теменной области, а также перелом плеча. Сейчас мальчик вместе со своей 28-летней мамой находится в больнице. Медики ввели ребенка в искусственную кому. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Осведомленный источник рассказал, что семья, где произошло ЧП, характеризуется отрицательно. Ни муж, ни жена официально нигде не работают. В 2018-м году мама мальчика была судима за наркотики, а ее муж в прошлом трижды привлекался по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также в его «коллекции» есть судимость за кражу.

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