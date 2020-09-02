В Екатеринбурге мальчик-инвалид выпал из окна во время урока музыки

Школа-интернат № 9 располагается на Уралмаше. Фото: Google maps

В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями ЧП – из окна третьего этажа выпал первоклассник. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 7-летний мальчик был на уроке музыки в актовом зале. А окно было открыто учителем, чтобы проветрить помещение.

- Один из учеников класса сидел во время урока рядом с преподавателем. По окончании урока учитель музыки стала выстраивать детей в колонну и отошла к детям, в это время (в конце 3-го урока) ребенок выпал из открытого окна 3-го этажа, - отметили в надзорном ведомстве.

Мальчик выжил, его госпитализировали в больницу № 9. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, будут устанавливаться обстоятельства и причины произошедшего, в том числе почему во время урока окно в учебном кабинете, в котором находились первоклассники, было открыто, - отметили в прокуратуре.

К расследованию уже подключился Следственный комитет, но в СУ СКР по Свердловской области уже заявили, что не будут комментировать инцидент.