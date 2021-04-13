Мальчика госпитализировали в ДГКБ № 9 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ЖБИ в Екатеринбурге из окна шестого этажа выпал пятилетний малыш. Инцидент произошел накануне вечером, 12 апреля, на Сиреневом бульваре, 1. Ребенок отошел от родителей в комнату, когда они сидели на кухне, а когда родители пошли за сыном, было уже поздно.

- Печальное сообщение поступило в дежурную часть отдела № 2 УМВД по Екатеринбургу в 20:12 от граждан, ставших невольными очевидцам этого ЧП. Сотрудники полиции личность ребенка установили достаточно быстро. Им оказался мальчик по имени Данил 2015 года рождения, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - По данному факту представители МВД проводят проверку, по ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение.

С травмами различной степени тяжести Данила госпитализировали в ДГКБ № 9. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Известно, что мальчик имеет особенности в развитии. Семья считается благополучной, на учете в органах внутренних дел не состоит.