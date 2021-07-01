Жительницу Краснотурьинска, попросившую провести газ в поселок на Прямой линии, затравили в интернете

О проблеме с газификацией поселка жительница Краснотурьинска рассказала на Прямой линии. Фото: трансляция с Прямой линии

Уже второй день в Краснотурьинске Светлана Култыгина одна из самых известных жительниц. Все потому, что накануне на Прямой линии с Владимиром Путиным прозвучал ее вопрос о газификации поселка, в котором она живет. О подаче голубого топлива в поселке мечтают с 90-х годов. Самой женщине 70 лет, ее мужу 74. И колоть дрова для отопления дома им уже становится тяжело.

Уже через час после того, как ее вопрос прозвучал на Прямой линии, к дому Светланы приехал мэр Краснотурьинска Александр Устинов. Он сказал, что газопровод по планам проведут к 2023 году. Кроме того, минувшим утром к дому Светланы привезли целую гору дров. Вроде бы и радоваться можно, но Светлана отмечает, что после всего случившегося на нее вылилось много негатива.

- Про меня после этого столько неприятного понаписали. Дочь вчера в Интернете посмотрела комментарии к статьям. Там обвиняют, говорят гадости про меня, что я жалуюсь. А я не жалуюсь, - рассказала Светлана Култыгина «КП-Екатеринбург». - Я обратилась на Прямую линию от безысходности. Потому что газа не было. И все соседи меня поддержали. Говорят, что, может быть, теперь хоть что-то у нас в поселке изменится.

К слову, на Прямой линии Светлана Култыгина, говоря об отсутствии газа в поселке, отметила что на соседних «дачах мэров» газоснабжение при этом есть. Это многих запутало. Сам мэр Краснотурьинска после этого заявил, что у него никакой дачи нет. Позже Светлана Култыгина объяснила, что под «дачами мэров» она подразумевала один из соседних коттеджных поселков, в котором еще в 90-е годы селились чиновники.

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