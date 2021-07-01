Жительнице Краснотурьинска, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа, привезли дрова

Сложить дрова в кладку пенсионерке помогли волонтеры. Фото: со страницы Александра Устинова, мэра Краснотурьинска

В среду, 30 июня, на Прямой линии с Владимиром Путиным прозвучал вопрос от жительницы Краснотурьинска Светланы Култыгиной. Женщина пожаловалась на отсутствие газоснабжения в поселке.

- Сделаем таким образом чтобы, безусловно, было обеспечено то, что было обещано, чтобы труба подошла к участку, - сказал президент России.

Сама женщина позже в разговоре с журналистами «Комсомолки» рассказала, что вопрос она решила задать, так как колоть дрова для отопления дома и приготовления еды на печи ей уже тяжело - Светлане 70 лет, ее мужу 74.

Доставить дрова Светлане Култыгиной пообещали после ее жалобы на то, что самой колоть их уже сложно, а газа нет. Фото: со страницы Александра Устинова, мэра Краснотурьинска

Еще до того, как закончилась Прямая линия, к Светлане Култыгиной приехал мэр Краснотурьинска Александр Устинов со специалистами мэрии. Они рассказали, что газоснабжение по планам подведут к 2023 году. Кроме того глава города пообещал, что на следующий день ей привезут запас дров.

И сегодня на участке перед домом Светланы Култыгиной действительно выросла куча из поленьев. Волонтеры помогли их собрать в кладку.

- Дрова приобрел, как и обещал. Их разгрузили у Светланы Вильевны, - написал мэр Александр Устинов на своей странице в социальных сетях. Добавим, что вопрос о газоснабжении поселка Светлана Култыгина направляла на Прямую линию еще в 2019 году. Но, по ее словам, тогда ответа она так и не дождалась.

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