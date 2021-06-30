Жительница Краснотурьинска, пожаловавшаяся Путину на отсутствие газоснабжения: «Сказали, что к 2023 году будут проводить газ»

Светлане Култыгиной 70 лет. Чтобы отопить дом зимой ей с 74-летним мужем приходится колоть дрова. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Вопрос от жительницы Краснотурьинска, Светланы Култыгиной, прозвучал сегодня на Прямой линии с Владимиром Путиным. 70-летняя пенсионерка пожаловалась на то, что в ее доме до сих пор нет газа:

- Уважаемый Владимир Владимирович, в прошлом году к вам обращались по поводу подключения к газу, но ответа так и не получили письменно. Министерство энергетики области обещали ответить, но не ответили, - сказала Светлана Култыгина. - Дрова очень дорогие. Баллоны с газом запретили. Как жить? Мне уже 70 лет, мужу 74, хотя рядом с нами дачи мэров, там газифицировано все.

Глава государства сказал, что ее вопросом займутся.

- Сделаем таким образом чтобы, безусловно, было обеспечено то, что было обещано, чтобы труба подошла к участку, - сказал Владимир Путин.

Светлана Култыгина живет в ТЭЦ-поселке в черте города. Уже через полчаса, после того, как ее вопрос прозвучал на Прямой линии, к ней приехал мэр Краснотурьинска Александр Устинов.

- Давно проблема наболела, - рассказала «Комсомолке» после встречи с мэром Светлана Култыгина. - Просто дрова колоть очень тяжело. Деду 75 лет скоро будет. Мне 70 уже. А еще газовые баллоны запретили. Варить не на чем. А чтобы топить – дрова дорогие. Вот из-за этого мы и решили позвонить Владимиру Путину, спросить, когда газ будет.

Светлана рассказала, что газа в поселке никогда не было. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

В ТЭЦ-поселок семья Светланы переехала в 1997 году. Ранее они жили в Казахстане, но вынуждены были уехать оттуда. В самом поселке газоснабжения никогда не было. С 90-х годов его жители пытались решить этот вопрос.

- Это проблема всего поселка, - говорит Светлана. - Мы еще в 2015-16 годах обращались в администрацию города, чтобы газ провели. Ничего пока и нет. В прошлый раз на Прямую линию я уже задавала этот вопрос. Его передали Министерству энергетики. Они позвонили, сказали, что дадут письменный ответ, но так и не дали. Поэтому мы в этом году снова на Прямую линию обратились.

Кстати, после того, как вопрос Светланы прозвучал на Прямой линии, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев созвонился с мэром Краснотурьинска. В разговоре с главой региона Александр Устинов сказал, что дачи у него нет.

- Под «дачами мэров», у которых есть газ я имела в виду не нашего мэра, - объясняет Светлана. - Просто в соседнем коттеджном поселке строили себе дома богачи и чиновники, которые были у нас еще в 90-х годах. У них газ есть.

О том, когда все-таки в поселке будет газ Светлане рассказали на встрече с главой города.

- Да, пообещали. Сказали, что уже план есть и в 2023 году будут проводить газ. Желательно поскорее, но посмотрим, что будет, - добавила жительница Краснотурьинска.

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