Владимир Путин на Прямой линии-2021 о жалобе жительницы Краснотурьинска на отсутствие газа: Сделаем, чтобы труба подошла к участку

Прямая линия с Владимиром Путиным прошла в этом году 30 июня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня прозвучал вопрос из Краснотурьинска Свердловской области. Его задала 70-летняя пенсионерка Светлана Култыгина. Она пожаловалась на отсутствие газификации в ее доме.

- Уважаемый Владимир Владимирович, в прошлом году к вам обращались по поводу подключения к газу, но ответа так и не получили письменно, - сказала Светлана Култыгина. - Министерство энергетики области обещали ответить, но не ответили. Дрова очень дорогие. Баллоны с газом запретили. Как жить? Мне уже 70 лет, мужу 74, хотя рядом с нами дачи мэров, там газифицировано все.

Глава государства отметил, что если на даче мэра есть газ, значит и газовая труба есть.

- И в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть бесплатно подведена газовая труба, - сказал Владимир Путин. - Что касается дальнейших действий, то здесь это отдельная тема связанная с тем, что надо обустраивать это газовое хозяйство внутри вашего участка. Оставьте ваши данные, чтобы у меня были. Сделаем таким образом, чтобы безусловно было обеспечено то, что было обещано чтобы труба подошла к участку. А то что касается внутри участка – займемся отдельно.

Добавим, что мэра Краснотурьинска зовут Александр Устинов. Вскоре после того, как вопрос жительницы города прозвучал на Прямой линии, ситуацию прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации, - сказал губернатор Свердловской области. - Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом.