Сын пенсионерки из Краснотурьинска, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа: «Во всем поселке с 90-х газа нет»

Светлана Култыгина обратилась на Прямую линию с Владимиром Путиным. Фото: кадр с трансляции/Алексей БУЛАТОВ

На Прямой линии с Владимиром Путиным сегодня прозвучал вопрос из Свердловской области. Жительница Краснотурьинска 70-летняя Светлана Култыгина пожаловалась на то, что в ее доме нет газоснабжения.

- Дрова очень дорогие. Баллоны с газом запретили. Как жить? Мне уже 70 лет, мужу 74, хотя рядом с нами дачи мэров, там газифицировано все, - сказала Светлана Култыгина.

Глава государства сказал, что ее вопросом займутся.

- Сделаем таким образом, чтобы безусловно было обеспечено то, что было обещано чтобы труба подошла к участку, - сказал Владимир Путин.

Сама Светлана Култыгина пока недоступна для разговора. Но о ситуации с газоснабжением «Комсомолке» рассказал ее сын. Оказывается, газа нет не только в доме Светланы, но во всем поселке, в котором она живет с мужем.

- Он называется ТЭЦ-поселок и находится в черте города, - рассказывает Александр, сын Светланы. – Мы в начале 90-х как вынужденные переселенцы приехали сюда из Казахстана. Родителям дали ссуду и они купили в этом поселке дом. С тех пор там и живут. И газа там как не было так и нет. С 90-х годов жители поселка задают вопрос, когда газифицируют поселок. И все резину тянут. Газа как не было, так и нет.

Еще до окончания Прямой линии к Светлане Култыгиной приехал мэр Краснотурьинска.

Также Александр отметил, что под «дачами мэров» подразумевался коттеджный поселок по соседству.

- Там коттеджи. Элитное жилье недалеко от ТЭЦ-поселка – метрах в 500-700. И вот к ним наискосок трубу газопровода провели. У них газ есть, канализация есть, все благоустроено. Не могу сказать, живет там мэр или нет, и кто там вообще живет, - отмечает Александр.

На Прямую линию к Владимиру Путину женщина с этим вопросом обращается не впервые. Но ранее это ни к чему не привело.

- Дело в том, что она в прошлый раз задавала этот вопрос на прямую линию. После этого позвонили из Министерства энергетики ей и мне, уточнили адрес, куда направить письменный ответ. И в принципе все на этом. Дальше тишина с прошлого раза, - добавил Александр.

Светлана рассказала, что газа в поселке никогда не было. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Кстати, еще до того, как закончилась Прямая линия, к Светлане Култыгиной приехал мэр Краснотурьинска, чтобы обсудить вопрос о газификации.

- Сказали, что уже план есть и в 2023 году будут проводить газ. Желательно поскорее, но посмотрим, что будет, - рассказала «Комсомолке» после встречи с мэром Светлана Култыгина. - Проблема давно наболела. Просто дрова колоть очень тяжело. Деду 75 лет скоро будет. Мне 70 уже. А еще газовые баллоны запретили. Варить не на чем. А чтобы топить – дрова дорогие. Вот из-за этого мы и решили позвонить Владимиру Путину, спросить, когда газ будет.

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