Губернатор Куйвашев пообещал решить проблему пенсионерки из Краснотурьинска, которая пожаловалась Владимиру Путину

Светлана Култыгина рассказала президенту о проблеме газификации. Фото: скриншот видео "Россия 24"

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на проблему, которую во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным озвучила жительница Краснотурьинска.

Напомним, 70-летняя пенсионерка Светлана Култыгина пожаловалась на отсутствие в ее доме газа. При этом, по словам женщины, рядом находятся дачи руководства города и там газ проведен.

- Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николая Смирнову разобраться в ситуации, - написал губернатор Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Глава региона пообещал решить проблему пенсионерки. Евгений Куйвашев отметил, что проблема газификации актуальна для многих территорий Свердловской области.

Напомним, в 2021-м году на строительство газопроводов в Свердловской области из федерального бюджета было дополнительно выделено более 160 миллионов рублей.

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