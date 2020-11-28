Регион дополнительно получит более 16 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Законодательном Собрании Свердловской области состоялось третье заседание временной согласительной комиссии по проекту закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: подведены итоги балансировки главного финансового документа региона.

Свердловская область дополнительно получит из федерального бюджета 16,6 миллиарда рублей. В связи с этим были пересмотрены основные параметры: доходы областного бюджета в 2021 году составят 278,2 миллиарда рублей, расходы – около 318,8 миллиарда рублей.

- Правительством Свердловской области была проведена большая работа с целью привлечения средств федерального бюджета. Наш регион дополнительно получит более 16 миллиардов рублей. Это позволило предусмотреть ассигнования на решение ряда значимых вопросов, - говорит председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. – При определении направлений расходования бюджетных средств мы руководствовались принципом максимально взвешенного подхода к решению существующих проблем. Главные приоритеты – исполнение основных социальных обязательств и обеспечение стабильного развития экономики региона.

Доходы областного бюджета в 2021 году составят 278,2 миллиарда рублей, расходы – около 318,8 миллиарда рублей.

В частности, на поддержку предприятий агропромышленного комплекса дополнительно направлено 370 миллионов рублей. Это позволит выполнить долгосрочные обязательства в рамках регионального закона «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области», принятого 31 января 2012 года.

Объем финансовых средств, зарезервированных на мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции, стал больше на 620 миллионов рублей.

Очень важная тема для уральцев – газификация. От темпов ее проведения напрямую зависит качество жизни во многих селах и городах нашего региона. На строительство газопроводов дополнительно выделено более 160 миллионов рублей.

Одновременно значительные средства предусмотрены на обеспечение безопасности свердловчан. Расходы на модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения вырастут на 74,8 миллиона рублей. На обеспечение эксплуатации и развития системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – на 81,9 миллиона рублей.

Работа над проектом закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов еще продолжается.

- Работа над проектом закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов еще продолжается, - добавляет Людмила Бабушкина. - На будущей неделе комитеты Законодательного Собрания будут рассматривать главный финансовый документ региона в рамках его подготовки к принятию во втором и третьем чтении. Свердловской области в целом увеличена на 360,5 миллиона рублей.