«Где моя дача?»: появилось видео, как мэр Краснотурьинска общается с женщиной, обратившейся к Путину

Александр Устинов рассказал, что не имеет дачи в этом районе. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Мэр Краснотурьинска Свердловской области побывал в гостях у горожанки Светланы Култыгиной, которая во время прямой линии с президентом пожаловалась Владимиру Путину на отсутствие газоснабжения личных домохозяйств.

Сразу после общения пенсионерки с президентом, домой к женщине прибыл сам мэр.

- Я только хочу узнать, где моя дача и где мой дом, потому что Светлана сказала на всю Россию. Но не в этом суть. Мы пришли, чтобы с вами переговорить, - сказал при встрече Александр Устинов, после чего вместе с коллегами объяснил, что газ в поселке, где находится дом Култыгиной, газифицируют через два года.

- По поручению губернатора Евгения Куйвашева съездили по адресу, встретились с семьей и рассказали о наших планах по газификации данного района и ее дома. Это 2023 год. В этом году выполнен проект высокого давления по району, в следующем году - строительство, далее - разводящие сети по муниципальной программе. Для сведения: у меня ни дачи, ни дома в собственности нет, - отчитался Александр Устинов по итогам визита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Куйвашев пообещал решить проблему пенсионерки из Краснотурьинска, которая пожаловалась Владимиру Путину. Глава региона уже связался с мэром уральского города, где живет женщина (подробнее)

Владимир Путин на Прямой линии-2021 о жалобе жительницы Краснотурьинска на отсутствие газа: Сделаем, чтобы труба подошла к участку. Глава государства ответил на вопрос жительницы Свердловской области (подробнее)