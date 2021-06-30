Краснотурьинской пенсионерке, которая пожаловалась Путину на отсутствие газа, пообещали машину дров

Светлана Култыгина обратилась на Прямую линию с Владимиром Путиным. Фото: кадр с трансляции/Алексей БУЛАТОВ

70-летней пенсионерке Светлане Култыгиной из Краснотурьинска, которая во время Прямой линии пожаловалась Владимиру Путину на отсутствие газификации в ее доме, пообещали привезти машину березовых дров. После этого обращения, к женщине приехал мэр города Александр Устинов.

- Завтра вам до обеда привезут качественные березовые дрова. Также придут люди, которые уложат поленницу. Определитесь, где их можно будет сложить. Учитывайте, что это будет целая машина, нужно много свободного пространства, - заявил пенсионерке Александр Устинов.

Напомним, что вскоре после того, как вопрос жительницы города прозвучал на Прямой линии, ситуацию прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Он позвонил мэру города Александру Устинову и поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации,