«Дети – это лишь предлог?»: в деле об избиении ученого РАН появились новые детали

Никита Николаевич скончался на 67 году жизни из-за сердечного приступа. Фото: соцсети

Компания «Живой Исток» Александра Реверука и Аркадия Вагнера, задержанных после смерти члена-корреспондента РАН 67-летнего Никиты Зезина, могла нелегально загрязнять поля ученых.

Напомним, Александр и Аркадий - отцы детей, которые катались 13 июля на квадроциклах на поле гороха, находящемся в ведении Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. Зезин и его помощник Александр Шанин поймали юных нарушителей, хотели передать их родителям. Но во время встречи один из отцов набросился на ученых с кулаками. Заявление в полицию в итоге написали и ученые, и нападавшие на них родители. Однако результатов проверки Никита Николаевич не дождался. 22 июля он умер из-за проблем с сердцем. Повлиял ли как-то на это конфликт, который случился за 9 дней до этого, сейчас выясняют следователи.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

Основная версия конфликта: отцы двоих мальчиков испугались за детей. По их мнению, сотрудники РАН силой затолкали ребят 8-11 лет в свой УАЗик, называли их террористами и довели до слез. На эмоциях они накинулись на Никиту Зезина, когда тот начал вести «профилактическую беседу». При этом коллеги и близкие ученых уверены – обидеть детей Никита Николаевич не мог.

Но есть и другая версия. И дело вовсе не в детях, а в… бизнесе. Якобы участники конфликта давно знали друг друга. Компания «Живой Исток» Аркадия Вагнера и Александра Реверука занималась сбором и очисткой сточных вод. Как рассказал «КП-Екатеринбург» общественник Дмитрий Чукреев, ассенизаторские машины откачивали фекалии из частного сектора, а затем сливали их куда придется. Без договоров и разрешений. В том числе слив шел и на опытные поля исследовательского центра.

Аркадий Вагнер вел бизнес вместе с Реверуком. Фото: соцсети

- В 2024 году на них составили административный протокол по статье 8.2 КоАП РФ (Нарушение правил обращения с отходами). Они какое место найдут, туда и сольют все. Поэтому совсем не удивлюсь, если погибший сотрудник РАН Никита Зезин как раз мешал подобной деятельности ассенизаторов, за что лишился жизни. Дети были лишь предлогом, - говорит Дмитрий Чукреев.

Руководитель Уральского научно-исследовательского института Михаил Севостьянов также добавил, что поля давно представляют интерес для различного рода предпринимателей.

- Утверждать, что машины, которые сливают отходы в наши поля, принадлежат именно этой компании я не могу. Чаще всего эти ассенизаторы приезжают с номерами, которые замазаны грязью. Но то, что отходы выливаются в поля РАН - это факт. Когда были сильные ливни, тут даже не заморачивались, сливали отходы прямо на дороге, - уточнил Михаил Севостьянов.

Сейчас же Александр и Аркадий проходят обвиняемыми в уголовном деле. Им предъявили обвинение по второй части 213 статьи УК РФ (Хулиганство). Им грозит до семи лет колонии строгого режима. 28 июля был задержан Реверук, на следующий день - Вагнер. Следствие считает, что они напали на Никиту Зезина и Александра Шанина.

Александра Реверука задержали первым. Фото: соцсети

После драки Никита Николаевич подал заявление в полицию, однако не дожил до окончания расследования дела – 22 июля умер из-за проблем с сердцем. Сейчас следователям необходимо установить была ли какая-то взаимосвязь между дракой и смертью члена-корреспондента РАН.

Добавим, что Никита Николаевич Зезин был выдающимся ученым. Более 40 лет он посвятил науке. Благодаря его инициативе на Урале были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы и начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России.

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