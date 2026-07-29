На Никиту Зезина (слева) напали в поселке Исток отцы квадроциклистов. Фото: соцсети/кадр из записи с камеры наблюдения

В деле о гибели члена-корреспондента РАН Никиты Зезина появились новые подробности. Напомним, 13 июля директор аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вместе со своим помощником Александром Шаниным осматривал семенные поля, принадлежащие центру (находятся в поселке Исток в Екатеринбурге). Ученые увидели пятерых детей, катавшихся на трех квадроциклах.

Никита Зезин и его помощник Александр Шанин забрали нарушителей и связались с их родителями, которые вскоре приехали, чтобы забрать детей. Но эта встреча обернулась настоящим кошмаром.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

Как рассказал «КП-Екатеринбург» депутат свердловского Законодательного собрания Вячеслав Вегнер, двое мужчин избили ученого и его помощника, а спустя несколько дней после этого Никита Зезин скончался в больнице (официальная причина смерти инфаркт). Пока следователи разбираются есть ли взаимосвязь между смертью ученого РАН и избиением, один из нападавших рассказал «КП-Екатеринбург» свою версию событий.

ИЗБИЕНИЕ УЧЕНОГО НИКИТЫ ЗЕЗИНА: ЧТО ИЗВЕСТНО

Конфликт между родителями детей и учеными произошел 13 июля. Как рассказал ранее «КП-Екатеринбург» Вячеслав Вегнер, за детьми приехали мужчины спортивного телосложения на четырех джипах и с ходу начали кричать на ученых, оскорблять их.

Камера на здании центра УрО РАН, где проходила передача детей, зафиксировала происходящее. Пока дети пересаживались из одной машины в другую, один из крепких мужчин ударил в челюсть одного из ученых. Позднее, Никита Николавич, когда будет писать заявление в полицию, расскажет:

«Один из мужчин, приближаясь ко мне, начал кричать, оскорблять меня и моего заместителя Шанина А.А., нецензурной бранью, мое воспитание не позволяет мне говорить эти слова, они плевали мне в лицо, <…>, при этом один мужчина нанес мне удар правой рукой в область нижней челюсти чуть левее от подбородка, от чего я почувствовал сильную боль и привкус крови во рту. Я пытался прикрыть лицо руками, я не смог увернуться. Я почувствовал множество ударов, точно больше трех в область правой скулы лица, по голове, испытал сильную физическую боль, у меня закружилась голова...».

Никита Зезин скончался 22 июля в больнице. Фото: соцсети

ИЗБИЕНИЕ УЧЕНОГО НИКИТЫ ЗЕЗИНА: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

По словам знакомых семьи, отцы юных гонщиков набросились на Никиту Зезина и Александра Шанина из-за «профилактической беседы», которую ученые хотели провести с родителями и детьми.

- Никакого разговора не было, стали бить без разбора. Как можно было поднять руку на 67-летнего человека?! Он обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои, написал заявление в полицию… А потом слег с сердцем и умер. У него осталась жена и трое сыновей, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая ученого.

22 июля стало известно, что Никита Зезин умер в больнице от инфаркта. 27 июля его похоронили. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Только после этого силовики нашли и опросили мужчин. 29 июля двоих из нападавших задержали. Одного по имени Аркадий В. - отпустили. Второй - Александр Р., который и наносил удары, на данный момент задержан - ему будет избрана мера пресечения.

Александра Р. задержали 29 июля. Фото: соцсети

«НАС СЧИТАЮТ УБИЙЦАМИ»

Вторым нападавшим, которого ранее опросили и отпустили, оказался Аркадий В. Он рассказал «КП-Екатеринбург» свою версию событий.

По его словам, вечером 13 июля его 10-летний сын, 7-летняя племянница и их друзья, мальчики 8, 9 и 11 лет попросились у родителей покататься на квадроциклах.

- Дети у нас всегда под присмотром, у них есть часы с геолокацией. Я им разрешил покататься. Через 30-40 минут после того, как они уехали, мне позвонил Никита Николаевич Зезин, сказал: «Мы вашего сына везем в полицию». Но не объяснял из-за чего.

По словам Аркадия и его коллега Александр Р. - мужчины ведут совместный бизнес – поехали за детьми. Их сыновья дружат и в тот вечер мальчишки вместе катались на квадроциклах.

- Когда мы приехали, Никита Николаевич представился директором института и стал высказывать нам, какие мы плохие родители, что не следим за детьми. При этом претензий к тому, что дети заехали на их территорию, у них не было. Дети были запуганы и в слезах. Сказали, что они заехали с краю на поле и собирали горох, как вдруг в их сторону поехал белый УАЗик. Они сели на квадроциклы, попытались уехать, но машина стала гоняться за ними по всему полю до тех пор, пока дети не застряли в грязи. После этого мужчины подошли к ним, забрали у них ключи от квадроциклов, сказали садиться в УАЗик. Дети не хотели, тогда их затолкали туда силой: мальчиков схватили «за шкварник», племянницу за руки. На одного мальчика замахивались палкой. Сын просил у Никиты Николаевича позвонить мне, он говорил: «В полиции сможешь с ним поговорить». Но потом все-таки дал сделать звонок. Сын наизусть знал мой номер, - говорит Аркадий.

Аркадий В. заявляет, никакого избиения не было. Фото: соцсети

Далее, по его словам, Александр Р. спросил у ученых, мол, почему вы чужих детей в машину сажаете и увозите, почему сразу не позвонили родителям. Но не получив ответа на эти вопросы стал толкать Никиту Зезина. Отметим, на записях с камер наблюдения исследовательского центра видно, как мужчина не просто толкает, а ударят по лицу сначала ученого, затем его помощника. Однако Аркадий В. утверждает, что никакого избиения не было.

- Александр толкнул Никиту Николаевича, пока мы спорили. Никто никого не бил, а сейчас нас считают убийцами. Далее на место приехала моя супруга, вызвала Росгвардию. Они зафиксировали, что не было никаких побоев. При мне сказали Никите Николаевичу, что он неправильно поступил, загрузив детей в машину, - добавляет мужчина.

По его словам, на следующее утро родители детей обратились с заявлением в полицию. Отметим, у Аркадия В. и Александра Р. своя фирма в Истоке.

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