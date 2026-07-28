Ученый РАН помог юным квадроциклистам, а отец ребенка его избил – пенсионер скончался

После нападения Никита Зезин скончался от инфаркта. Фото: Елена Трескова

В Екатеринбурге на 68-м году жизни скончался доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин.

Как сообщил депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер, пенсионер стал жертвой избиения двух мужчин вечером 13 июля на опытных полях центра в поселке Исток. В тот вечер ведущий ученый и его заместитель Александр Шанин заметили группу подростков на квадроциклах, которые застряли в грязи. На вид детям было 8-10 лет, Никита Николаевич предложил подвезти их до выхода с частной территории и попросил телефоны родителей.

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В разговоре он объяснил, что не сможет вытащить застрявшие квадроциклы, но доставит ребенка до улицы Главной.

– Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами. Никита Николаевич, практически, потерял сознание и нелюди принялись бить Александра Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны, – сообщил Вячеслав Вегнер.

После избиения Никта Зезин был госпитализирован, ученого не стало 22 июля. По словам близких, он скончался от инфаркта. После случившегося у пенсионера не выдержало сердце.

– Коллектив Центра понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель и друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки. Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив, – рассказывают коллеги.

По факту случившегося Следственный комитет начал проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проделанной работе.

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