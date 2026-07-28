«Странности» в деле гибели ученого РАН: нападавшие написали заявление в полицию

О смерти Никиты Зезина стало известно 22 июля. Фото: Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Вопиющая история с гибелью члена-корреспондента РАН Никиты Зезина обрастает все новыми подробностями. Сайт Kp.ru рассказывал, что 13 июля ученый вместе со своим помощником осматривал семенные поля, принадлежащие центру УрО РАН. К своему удивлению, они увидели там пятерых детей 8-10 лет, которые катались на трех квадроциклах. Один из них увяз в грязи.

Ученые забрали нарушителей, чтобы передать родителям. Но встреча взрослых людей обернулась настоящим кошмаром. Как рассказал «КП-Екатеринбург» депутат свердловского Законодательного собрания Вячеслав Вегнер на встречу приехали мужчины спортивного телосложения на четырех джипах. Они с ходу начали кричать на ученых, оскорблять. А дальше в ход пошли кулаки. Из-за чего? Пока неясно. Может так, мужчины отреагировали на замечания, которые в данной ситуации, казалось бы, вполне оправданы?

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

- Один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами. Никита Николаевич, практически, потерял сознание, и нелюди принялись бить Александра Шанина, плевали в лицо…

Ученые написали заявление в полицию. А 22 июля стало известно о смерти Никиты Зезина от инфаркта… Но силовики только сейчас нашли и опросили мужчин, нападавших на известного уральского ученого.

Никита Зезин внес огромный вклад в растениеводство России. Фото: Елена Трескова

НАПАДАВШИХ ЖДЕТ ПОЛИГРАФ

Уголовное дело расследует следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области.

- Одного из нападавших доставили к следователю для проведения необходимых следственных действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Конечно, сейчас никто, не скажет, есть ли какая-то взаимосвязь между нападением и смертью члена-корреспондента РАН Никиты Зезина. Это будет устанавливать судмедэкспертиза. По словам главы пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых по делу работают как представители полиции, так и следственного комитета.

- Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе полиграф. Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления в полицию, - рассказал Валерий Горелых.

Также он уточняет, что на данном этапе делать однозначные выводы по поводу конфликта преждевременно.

ВЫКРУЧИВАЛ ДЕТЯМ РУКИ?

Депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал «КП-Екатеринбург», что дети пожаловались следователям на ученого. Якобы Никита Николаевич «избивал и выкручивал им руки».

- Он мне писал: «Я не хотел оставлять детей в опасности». Все, кто знал Никиту Николаевича, рассмеялись, услышав версию про нападение на мальчиков. А родители эти – просто мерзавцы, - рассказал «КП-Екатеринбург» депутат Вегнер.

Также среди коллег Никиты Зезина расходится версия о том, что нападавшие решили, что ученый силой посадил детей в машину. И вообще намеревался их куда-то увезти. И якобы из-за этого случилась вспышка агрессии.

Но те, кто знал Никиту Николаевича отзываются о нем исключительно как о выдающимся ученом и замечательном человеке. Никита Зезин был членом-корреспондентом РАН, доктором сельскохозяйственных наук, директором ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

- Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель и друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки, - пишут о нем коллеги. - Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив. Его энергия, глубочайшие знания и неиссякаемый оптимизм помогали нам двигаться вперед даже в самые сложные времена.

Отмечается, что благодаря его инициативе и непосредственному участию были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале, начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru