Никиту Зезина и его заместителя избили 13 июля, через девять дней ученый скончался. Фото: Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

В Екатеринбурге задержали нападавших на ученого РАН, доктора сельскохозяйственных наук Никиту Зезина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По предварительной информации, речь идет о жителе Октябрьского района уральской столицы Александре Р. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Знакомые Александра также подтвердили факт его задержания.

– Участников потасовки проверяли на полиграфе в областном управлении СКР. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения, – отметил инсайдер.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

Член-корреспондент РАН скончался на 68-м году жизни от инфаркта. Этому предшествовал конфликт у здания Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра в поселке Исток. Вечером 13 июля Никита Николаевич и его заместитель, ветеран афганской войны Александр Шанин обследовал опытные поля и посевы.

На закрытой территории ученые заметили пятерых мальчишек в возрасте 8-10 лет, которые застряли на трех квадроциклах в грязи. Никита Николаевич подъехал к юным гонщикам на своей «Ниве» и попросил телефоны родителей. В ходе разговора директор центра сообщил взрослым, что вывезет мальчуганов с территории и попросил забрать детей с парковки на улице Главной.

Александра задержали после допроса в СКР Фото: читатель «КП».

По словам знакомых семьи, отцы юных гонщиков набросились на Никиту Зезина и Александра Шанина из-за «профилактической беседы», которую ученые хотели провести с родителями и детьми. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения.

– Никакого разговора не было, стали бить без разбора. Никита Николаевич всегда ходил на работу в костюме. И вот его, такого интеллигента, так…Как можно было поднять руку на 67-летнего человека?! Он обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои. А потом слег с сердцем и умер. У него осталась жена и трое сыновей, – рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи ученого.

Спустя девять дней после нападения у Никиты Николаевича не выдержало сердце, ученый скончался в больнице. По словам его сына Кирилла, сейчас следствие выясняет наличие причинно-следственной связи между дракой и смертью отца.

Расследование уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Никита Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. После окончания агрономического факультета Свердловского сельскохозяйственного института, он прошел путь от младшего научного сотрудника до руководителя главного аграрного научного центра Урала.

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