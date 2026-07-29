В 2011 году Александра Р. (справа) был фигурантом уголовного дела. Фото: соцсети

Один из нападавших на уральского ученого РАН, доктора сельскохозяйственных наук Никиту Зезина, оказался бывшим сотрудником МВД. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Но обо всем по порядку.

В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на ученого РАН Никиту Зезина Видео: СУ СКР по Свердловской области

Напомним, что в Екатеринбурге 22 июля от инфаркта умер член-корреспондент РАН 67-летний Никита Николаевич Зезин. Но только после его похорон стало известно, что незадолго до этого с ним произошел вопиющий случай. 13 июля во время осмотра сельскохозяйственных полей, принадлежащих центру УрО РАН, Зезин и его заместитель Александр Шанин обнаружили детей - четыре мальчика и одна девочка катались по полю гороха на квадроциклах. Ученые остановили детей и вывезли их с поля. Но во время передачи юных нарушителей родителям произошел конфликт, в ходе которого ученых жестоко избили…

29 июля нападавшего на Никиту Зезина задержали. Рассказываем, что о нем известно.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАВШЕМ НА НИКИТУ ЗЕЗИНА

38-летний Александр Р. - житель Октябрьского района Екатеринбурга и предприниматель, до 2011 года служил инспектором ДПС.

Мужчина был уволен из-за того, что выстрелил своему напарнику в пах во время дежурства. Тогда Александру предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст. 118 статьи УК РФ).

- Находясь в машине марки «Хенде-Акцент», на переднем пассажирском сидении, гражданин, без необходимых на то оснований, вынул свое табельное оружие – пистолет Макарова – из кобуры и привел его в боевую готовность, передернув затвор пистолета, - сообщали в 2011 году в СУ СК по Свердловской области. - При этом ствол пистолета был направлен в сторону сидевшего на водительском сиденье автомобиля его напарника.

По данным следствия, Александр по неосторожности нажал на спусковой крючок и выстрелил. Пуля попала его напарнику в паховую область. Напарник выжил, но находился на долгом лечении.

Никита Зезин скончался 22 июля в больнице. Фото: соцсети

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ С УЧЕНЫМИ

Сейчас же Александру предъявили новое обвинение - по второй части 213 статьи УК РФ (Хулиганство). Его задержали 29 июля 2026 года в Екатеринбурге после ухода из жизни ученого РАН Никиты Зезина.

Смерти доктора сельскохозяйственных наук предшествовал конфликт у здания Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра в поселке Исток - именно там вечером 13 июля – Никита Зезин и Александр Шанин договорились встретиться с родителями юных квадроциклистов.

Камера на здании центра зафиксировала все происходящее. Дети гуськом переходят из одной машины в другую. В это время мужчина крепкого телосложение бьет в челюсть одного из ученых.

Уже позднее сам Никита Николаевич, когда будет писать заявление в полицию, расскажет:

«Один из мужчин, приближаясь ко мне, начал кричать, оскорблять меня и моего заместителя Шанина А.А., нецензурной бранью, мое воспитание не позволяет мне говорить эти слова, они плевали мне в лицо, <…>, при этом один мужчина нанес мне удар правой рукой в область нижней челюсти чуть левее от подбородка, от чего я почувствовал сильную боль и привкус крови во рту. Я пытался прикрыть лицо руками, я не смог увернуться. Я почувствовал множество ударов, точно больше трех в область правой скулы лица, по голове, испытал сильную физическую боль, у меня закружилась голова...».

Позднее выяснилось, что конфликт учинили двое мужчин. Один из них представился Аркадием, второй - Александр Р., который и наносил удары. Полиция задержала их обоих, но Аркадия отпустили. «КП-Екатеринбург» удалось узнать его версию событий.

- Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК по Свердловской области.

После произошедшего Никита Николаевич обратился в полицию. Однако 22 июля у ученого не выдержало сердце, он скончался в больнице. По словам его сына Кирилла, сейчас следствие выясняет наличие причинно-следственной связи между дракой и смертью отца.

Никита Зезин был членом-корреспондентом РАН, доктором сельскохозяйственных наук, директором ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

- Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель и друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки, - пишут о нем коллеги. - Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив. Его энергия, глубочайшие знания и неиссякаемый оптимизм помогали нам двигаться вперед даже в самые сложные времена. Благодаря его инициативе и непосредственному участию были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале, начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России.

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